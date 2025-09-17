알츠하이머 치료 후보물질 ‘식약처장상’

인공지능(AI)을 활용한 신약 개발 기업 뉴로비비(대표 이준희)가 2025 국민공감대상에서 R&D경영 부문과 식품의약품안전처장상(R&D 부문)을 수상했다.
뉴로비비는 자체 개발 중인 경구용 알츠하이머병 치료제 후보 물질의 연구 성과를 인정받아 이번 수상의 영예를 안았다. 이 후보 물질은 알츠하이머병 동물 모델에서 인지기능 개선 효과를 확인했으며 예비 독성시험과 약리 안전성 평가에서도 안전성이 검증됐다.
또한 약동학(PK) 및 뇌혈관장벽(BBB) 연구에서 경구 제형으로서의 가능성과 중추신경계 진입 가능성을 시사하는 데이터를 확보했다. in vitro(시험관 내) 기전 연구에서는 알츠하이머병의 핵심 병리 단백질인 아밀로이드 베타와 타우 단백질을 농도 의존적으로 억제하는 효과도 확인됐다. 이는 후보 물질이 알츠하이머병 병리 기전을 직접적으로 겨냥할 수 있음을 보여준다.
뉴로비비의 후보 물질은 경구 투여 적합성과 초기 연구에서 확인된 차별화된 가능성을 바탕으로 향후 전임상 단계 발전 가능성이 기대된다. 뉴로비비는 이번 수상을 계기로 “치매 치료제 개발의 새로운 가능성을 열어 환자와 가족의 건강과 삶의 질 개선에 기여하겠다”며 “후보 물질을 기반으로 전임상 연구를 본격화하고 글로벌 기술이전과 임상 진입까지 단계적으로 도약할 수 있도록 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.
댓글 0