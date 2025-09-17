의사-간호사 등에 의료 AI 직무교육

한국보건복지인재원은 보건복지부 산하 교육훈련 기관으로 지난 20여 년간 보건·복지 종사자의 전문성 강화와 국민 삶의 질 향상에 기여해 왔다. 청주 오송 본원을 중심으로 서울·부산·대구·광주·대전·수원·제주 등 전국 7개 권역 교육 거점을 운영하며 어디서나 균등한 교육 기회를 제공할 수 있는 인프라를 구축했다. 인재원은 공공 보건 의료, 사회복지, 돌봄, 보건 의료정책 등 다양한 과정을 운영하며 “보건복지 정책의 품질은 교육에서 출발한다”라는 철학을 실천하고 있다. 최근에는 보건복지부와 함께 ‘의료 AI 직무교육 사업’을 추진하고 있다. 국내 주요 대학병원과 협력해 의사·간호사·의료 기사 등 다양한 직군을 대상으로 교육하며 의료 AI 생태계 기반을 강화한다. 또한 보건복지 인적자원개발위원회(ISC)를 운영해 인력 수요 조사, 직무 표준 개발 등 정책 기반을 마련하고 맞춤형 컨설팅으로 현장 중심 해법을 제시하고 있다. 교육·연구·컨설팅·정책지원이 선순환하는 구조를 구축한 인재원은 보건복지 현장의 든든한 지원자로 자리매김하고 있으며 국민 신뢰와 사회적 공감을 바탕으로 보건복지 분야의 미래 경쟁력을 높여가고 있다. 앞으로도 인재원은 변화에 능동적으로 대응하며 국민과 함께 성장하고 미래를 준비하는 전문 기관으로 도약할 계획이다.
