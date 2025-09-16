[단신]이마트24, 신세계푸드 손잡고 프리미엄 버거 출시 外

■ 이마트24, 신세계푸드 손잡고 프리미엄 버거 출시



이마트24가 신세계푸드와 손잡고 상품 콘셉트부터 맛, 제조까지 3개월간 전 개발 과정에 참여해 만든 편의점 맞춤형 프리미엄 버거 2종을 17일 출시한다. 이번에 선보이는 버거는 ‘더블비프치즈버거’와 ‘블랙페퍼더블버거’로 두 제품 모두 국내산 원육이 69% 이상 함량된 패티를 사용했다. 가격은 둘 다 3980원이다. 이마트24는 신세계푸드와 협업해 버거, 샌드위치, 디저트류 등을 선보이며 시너지를 강화해 나갈 계획이다.



■ 에버랜드, 세계최고 수준 동물원 ‘AZA’ 재인증



삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 세계 최고 수준 동물원에 부여되는 미국 동물원수족관협회(AZA) 재인증을 획득했다고 15일 밝혔다. 에버랜드는 2019년 서울대공원 동물원과 함께 아시아 최초로 AZA 인증을 받은 뒤 올해 갱신 심사를 거쳐 재인증에 성공했다. AZA 인증은 동물 복지와 멸종위기종 보전 활동, 운영 시스템, 직원 역량, 교육·연구 기능, 안전 관리 등에서 국제 수준의 기준을 통과해야 주어진다.







