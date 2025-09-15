aT, 호주 식품박람회서 한국관 운영… 오세아니아 식품시장 공략 박차

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 K-푸드를 홍보하기 위해 ‘2025 호주 국제식품박람회(FFA, Fine Food Australia)’에 참가했다고 15일 밝혔다.
호주 국제식품박람회는 시드니와 멜버른에서 번갈아 열리는 오세아니아 지역 유일의 국제식품박람회다. 올해는 8일부터 11일까지 뉴사우스웨일스주의 주도인 시드니에서 개최됐으며, 시드니뿐 아니라 브리즈번·애들레이드 등 주요 지방도시와 뉴질랜드 등 인근 국가의 바이어 약 2만5000여 명이 대거 참가했다.
농식품부와 aT는 최근 호주 식품시장에서 확산하는 웰니스 트렌드와 1인 가구 증가에 따른 간편식(HMR)·소포장 제품 수요에 대응하는 통합한국관을 꾸렸다. 배 수출통합조직, 농공상기업, 지자체 수출기업 등 27개 사와 함께 30개 부스 규모로, 컵떡볶이·저칼로리 면류 등 간편식과 김치, 배, 음료, 소스류 등 다양한 K-푸드를 선보였다.
특히 aT는 실질 상담 성과를 높이기 위해 박람회 전 바이어를 대상으로 참가 품목을 사전 안내하고 선호도 조사를 실시해 현장 심층 상담을 유도했다. 현장에서는 참가 품목을 활용한 시음·시식 행사와 대표 상품 홍보 세션을 운영했다.
이에 따라 신선배, 음료류 등을 중심으로 1044만 달러(한화 약 145억 원) 규모의 업무협약과 현장 계약 16건을 체결하는 성과를 거뒀다.
전기찬 aT 수출식품이사는 “최근 K-푸드는 시드니를 넘어 호주 내 다양한 지역으로 유통망을 확대해 나가고 있다”며 “호주는 오세아니아 시장 진출을 위한 중요한 관문인 만큼, K-푸드를 향한 높은 관심에 부응해 다양한 수출지원 사업을 펼칠 계획”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
