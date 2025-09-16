[프리미엄뷰]추석 선물세트가 ‘800종’… 사전예약하면 100만 원 할인

롯데마트-슈퍼 26일까지 사전예약
한우 실속 정육-알뜰 한우세트는 9만9000원
품목별 최대 30% 할인, 3만원 이상 무료배송
롯데마트와 슈퍼에서 9월 26일까지 추석 선물세트 사전 예약 판매를 진행한다.
사전 예약은 구매 시점이 빠를수록 혜택이 크다. 9월 19일까지 행사 카드로 일정 금액 이상 구매하면 최대 100만 원 상당의 롯데상품권 또는 즉시 할인 혜택을 제공하며, 9월 20일부터 26일까지는 최대 50만 원까지 적용된다. 이와 함께 행사 품목별 최대 30% 할인, 엘포인트 회원 전용 특가, 덤 증정, 3만 원 이상 무료 배송 등 실질적인 혜택도 마련했다.
사전 예약에서 더 큰 혜택을 제공하는 만큼, 이용 고객은 해마다 증가하고 있다. 2023년 추석 기준 약 55%, 지난해에는 60%를 넘어서며 명절 선물 구매 방식의 변화를 보여줬다. 올해는 최장 10일에 달하는 연휴로 여행과 일정 준비가 앞당겨지며 수요가 더욱 확대될 것으로 예상된다.
롯데마트는 올해 총 800여 종의 선물세트를 준비했다. 실속형부터 프리미엄, 개인 취향을 반영한 차별화 상품까지 구성을 넓혀 다양한 선택지를 제공한다.
과일 선물세트는 폭염과 이상기후로 인한 가격 상승을 고려해 혼합 구성을 강화했다. 인기 혼합 선물세트로 ‘충주 사과, 천안 배’와 ‘프라임 사과, 배’는 엘포인트 회원에게 1만 원 할인해 각각 6만9900원, 6만5900원에 선보인다. 물가 부담을 낮춘 가성비 상품으로 ‘깨끗이 씻어 나온 GAP 사과’와 ‘나주 청미래 배’는 각각 최종 혜택가 3만9900원에 판매한다. 곶감, 키위 등 2만 원대 상품도 준비했다. 차별화 상품으로 사과 배 용과 애플망고 등 국산과 외국산을 함께 담은 11종 혼합 과일 세트 ‘한가득 정성 담은 혼합 과일 11’을 6만9900원에 준비했다. 이 외에도 ‘나주 최종기 농부의 하우스 배’, ‘AI 영주 소백산 사과’ 등 시설 재배와 인공지능(AI) 선별 기술을 활용한 고품질 선물세트도 선보인다.
축산 선물세트는 다양한 취향을 만족시키도록 구성했다. 실속형 상품으로 ‘한우 실속 정육 세트’와 ‘알뜰 한우 갈비 세트’를 각각 9만9000원에 판매하며 10개 구매 시 1개 추가 증정한다. 호주산 와규 중 대회 수상 브랜드만 엄선한 ‘와고매 와규 실속세트 1호, 2호’는 각각 9만9000원, 7만9000원에 제공한다. 프리미엄 상품으로는 한우 최고 등급인 1++(9)등급으로 구성한 ‘마블나인’ 선물세트 10여 개 품목을 선보인다. 최강록 셰프와 함께 기획한 ‘나야, 와규 야끼니꾸 세트(MBS8+등급)’를 비롯해 ‘암소 에이징 한우 선물세트’, ‘미경산 한우 암소 선물세트’ 등 차별화 선물세트는 엘포인트 회원 대상 할인 혜택을 제공한다.
수산 선물세트는 전복, 굴비, 갈치 등 전통 구성에 간편 조리형을 확대했다. ‘간편 생선구이 세트’는 9만9000원, ‘국산 큰 문어 세트’는 30% 할인된 7만 원대에 판매한다. ‘어슐랭 생선 세트’는 13만 원대, ‘양반 들기름김 세트’와 ‘CJ 비비고 토종김 5호’는 각각 9900원에 선보이며 대량 구매 시 1+1 혜택을 제공한다.
외식 물가 상승으로 집밥 수요가 늘면서 롯데마트는 간편식과 가공 선물세트 라인업을 강화했다. 5만 원 미만의 가성비 어묵 세트를 확대해 ‘삼진어묵 1953 세트’를 3만∼4만 원대에 선보인다. 최현석 셰프와 협업한 레스토랑 간편식 신상품 3종도 마련했다. 또한 벨리곰 키링을 포함한 ‘CJ 스팸 벨리곰 에디션’을 단독 출시해 2030세대의 취향을 반영했다.
주류 선물세트는 한정판 위스키와 전통주를 다양하게 준비했다. ‘발베니 14년 캐리비안 캐스크’는 14만9800원, ‘로열 살루트 21년’은 27만 원대에 판매한다. ‘아키 준마이다이긴조 잔 패키지’는 8만5000원, 15년 숙성 백주 ‘천지람’은 13만 원대에 선보인다. 최고급 위스키 라인업으로 ‘발베니 40년’, ‘글렌그란트 65년’ 등도 함께 준비했다. 롯데슈퍼는 고물가 상황에 맞춰 3만 원 미만의 견과·곶감 세트, 5만 원 미만의 과일 세트를 확대하고, 한우 ‘마블나인’과 산지 고급 과일 등 프리미엄 세트도 운영한다.
강혜원 롯데마트·슈퍼 마케팅부문장은 “명절 선물을 미리 준비하는 고객이 해마다 늘면서 사전 예약이 보편적인 구매 방식으로 자리 잡았다”며 “실속형부터 프리미엄까지 다양한 상품을 준비한 만큼, 풍성한 혜택과 함께 소중한 마음을 전하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.
댓글 0