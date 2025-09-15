아이케미칼, ‘K-배터리쇼 2025’서 차세대 친환경 바인더 기술 공개

울산 소재 배터리 소재 전문기업 아이케미칼이 지난 10일부터 12일까지 경기도 고양시 킨텍스에서 열린 ‘K-배터리쇼 2025 이차전지 소재·부품과 장비전’에 참가해 차세대 친환경 소재 기술을 선보였다.
아이케미칼은 이번 전시회에서 리튬배터리 음극용 CMC 개질 수계바인더를 공개했다. 해당 제품은 화학적 안정성과 기계적 특성이 우수하다는 평가를 받으며 국가전략 우수 기술 제품으로 선정된 바 있다. 현재 미국과 유럽에서 특허 출원이 진행 중이다.
또한 회사는 황 계열 전고체 전해질 바인더 신제품을 발표했다. 해당 기술은 화재 안정성과 화학적 안정성, 기계적 강도를 확보한 것이 특징으로, 현재 전기적 특성 테스트가 진행 중이다. 아이케미칼은 내년 초 프로토타입 개발을 완료하고 상용화 단계를 밟을 계획이라고 밝혔다.
행사 동안 아이케미칼은 국내 주요 전지업체들로부터 성능시험용 샘플 요청을 받았으며, 실제 적용 가능성을 두고 협의를 이어가고 있다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0