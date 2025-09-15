서울창조경제혁신센터, 오픈이노베이션 ‘2025 3rd S.Stage’ 개최

서울창조경제혁신센터(대표 이영근)는 DB손해보험, DB증권, LG전자, 토스뱅크, 우정바이오와 함께 오픈이노베이션 프로그램 ‘2025 3rd S.Stage’를 개최한다고 밝혔다. 지난 7월 모집 이후 성공적으로 마무리된 ‘2025 2nd S.Stage’에 이어 세 번째로 진행되는 이번 프로그램은, 대기업과 스타트업 간 협력을 확대하고 오픈이노베이션 생태계를 한층 고도화하기 위해 기획됐다.
‘2025 3rd S.Stage’에는 DB손해보험, DB증권, LG전자, 토스뱅크, 우정바이오 등 5개 기업이 참여하며, 각 기업은 자사의 핵심 기술 및 서비스 수요에 부합하는 유망 스타트업을 발굴하고 후속 협력을 지원할 예정이다.
DB손해보험은 인슈어테크, 핀테크, 상품개발, 플랫폼 제휴, 대면 채널 관리, 지적재산권 관리 등 분야에서 혁신적인 솔루션을 보유한 스타트업을 모집한다. DB증권은 AI, DT, STO, 블록체인 분야 스타트업을 발굴한다. LG전자는 AI, Mobility, Robotics, Quantum Computing, Space Tech, Emerging Tech 분야에서 기술을 보유한 스타트업을 모집한다. 토스뱅크는 사업자 신용평가모형 구축, 사업자 신용평가를 위한 정보 수집·생성·관리·제공을 위한 기술 보유 기업을 찾는다. 우정바이오는 레드바이오, AI신약, 플랫폼, 바이오소재 분야에서 솔루션을 보유한 스타트업을 모집한다.
참가 신청은 오늘(15일)부터 오는 10월 17일까지 5주간 진행된다. 참여 스타트업은 1:1 밋업을 통해 대기업과 협업 가능성을 논의하며, 최종 선정 기업에는 PoC(Proof of Concept) 기회, 사업화 지원금 지원, 인큐베이팅 센터 입주 기회, 오픈이노베이션 펀드 투자 검토, 기술보호 컨설팅 등 다양한 후속 지원이 제공된다.
서울창조경제혁신센터는 이번 ‘3rd S.Stage’를 통해 프로그램을 한층 고도화했다. 단순한 네트워킹을 넘어 공동 사업화, 투자 연계, 후속 지원까지 이어지는 체계를 마련해, 참여 기업과 스타트업이 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 지원한다. 이를 통해 대기업과 스타트업이 함께 성장하는 모범적 오픈이노베이션 모델을 제시할 계획이다.
이영근 서울창조경제혁신센터 대표는 “서울센터는 대·중견기업의 수요와 스타트업의 역량을 정밀하게 연결해 개방형 혁신의 성과를 만들어왔다”며, “이번 ‘3rd S.Stage’는 발굴부터 사업화, 투자까지 전 과정을 유기적으로 연계해 협력의 지속 가능성을 높이겠다”고 말했다.
‘2025 3rd S.Stage’에 대한 자세한 내용과 신청 방법은 서울창조경제혁신센터 오픈이노베이션 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.
