헷세드(HASSED), 청담 르엘 대상 공동구매 프로모션 진행

프리미엄 소파·침대 브랜드 헷세드(HASSED)가 창립 15주년을 맞아 청담 르엘(LE EL) 입주민을 대상으로 공동구매 프로모션을 진행한다고 밝혔다.
헷세드는 창립 이후 15년간 상업 광고를 절제하고 정찰제를 운영해 왔다. 이번 프로모션에서는 1,000만 원 이상 구매 고객에게 사은품을 증정하고 있다.
헷세드는 친환경은 물론 피부와 인체 안전성까지 인증받은 OEKO-TEX Standard 100의 Class 1을 획득했다. Class 1은 영유아용 섬유제품에 부여되는 최고 등급으로, 민감한 피부를 가진 소비자도 안심하고 사용할 수 있음을 의미한다.
소파와 침대는 천·가죽·합성피혁, 기존 소재의 단점을 보완한 ‘Original 7000BX’ 소재로 제작됐다. 글로벌 섬유기업 도레이와 공동 개발한 이 소재는 계절에 따라 인체의 쾌적한 온도를 유지하는 통기성과 피부 접촉감이 뛰어나다.
헷세드 브랜드의 공학은 가정 내 본질적인 용도와 밝은 채광의 사전 조건에 적용됐으며, 미학은 가족의 정서와 현대인의 지성을 반영했다. 본질(本), 채광(光), 정서(情), 지성(知) 네 가지 가치에 기반한다.
서양의 냉방 입식 문화와 상반된 한국의 온방 좌식 문화에 맞춘 본질적인 조건과, 채광 조건 아래에서 질감과 색감을 체감할 수 있는 플래그십 매장을 운영하고 있다.
고객의 다양한 요구에 부응하며 공간의 정서적 효과를 추구하고, 개성과 감성을 존중하는 브랜드 미션을 핵심으로 삼고 있다.
헷세드 관계자는 “청담 르엘 입주민들이 건강하고 지속 가능한 라이프스타일을 누릴 수 있도록 프리미엄 가구의 새로운 기준을 제시하겠다”고 말했다.
헷세드 전문 매장은 서울 송파 본점, 인천 송도, 대전, 대구, 광주, 부산 해운대 등 전국 주요 도시에 운영되고 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
