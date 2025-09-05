동아일보

서울시 강동가죽제조지원센터, 3년 연속 가죽·패션 박람회 ‘Mipel 128’ 참가

  • 동아경제
코멘트

글자크기 설정

“서울 가죽패션 산업의 글로벌 경쟁력 강화”

사진=서울시 강동가죽제조지원센터 제공
사진=서울시 강동가죽제조지원센터 제공
서울시 강동가죽제조지원센터(이하 센터)는 오는 7일부터 9일까지 사흘간 이탈리아 밀라노에서 열리는 세계 최대 가죽·패션 박람회 ‘Mipel 128’에 참가한다고 밝혔다. 센터는 2023년 Mipel 124, 2024년 Mipel 126에 이어 3년 연속 이 행사에 참가하며, 서울가죽패션 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 적극적인 행보를 이어간다.

Mipel은 매년 2월(F/W 시즌)과 9월(S/S 시즌) 두 차례 열리며, 전 세계 50여 개국, 1,500여 개 이상의 기업이 참가하는 권위 있는 글로벌 가죽·패션 박람회다. 서울시 강동가죽제조지원센터는 이번에도 ‘By Seoul 공동브랜드관’을 운영해 △메흐(MEHEU) △수아도(SUHADO) △아베크백(AVÉCBAG) △템츠(TEMP’S) △토이뜨(TOITT) 등 5개 브랜드와 OEM, ODM 업체들의 수주 연계 제품을 선보일 예정이다.

센터는 2023년 Mipel 124와 2024년 Mipel 126에서 해외 바이어들과 활발한 상담을 진행하며, 서울 가죽패션 브랜드의 글로벌 가능성을 확인한 바 있다. 올해 Mipel 128 참가에서는 그 성과를 한층 확대하고, 더 많은 해외 네트워크와 실질적인 성과 창출에 주력한다는 계획이다.

서울시 강동가죽제조지원센터는 앞으로도 Mipel을 비롯한 글로벌 패션 무대에 지속적으로 참여해 K-패션 디자이너와 소공인들의 해외 진출을 적극 지원할 방침이다. 이를 위해 KOTRA 밀라노무역관 및 ESG경영실이 협업해 글로벌 바이어 상담 주선, 현지 시장정보 제공 등 해외마케팅 지원을 확대할 계획이다.

홍찬욱 서울시 강동가죽제조지원센터장은 “3년 연속 Mipel 참가를 통해 서울의 가죽패션 브랜드가 세계 시장에서 확실히 자리매김할 수 있는 기반을 다지고 있다”며 “앞으로도 해외 판로 개척과 글로벌 네트워크 확장을 통해 K-패션의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0