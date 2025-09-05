매일유업, 대용량 그릭요거트 출시… “소비자 요청 반영한 제품 출시지속”

건강·편의 모두 잡은 무가당 플레인 신제품 선보여
매일유업은 5일 소비자 요청에 힘입어 기존 80g, 120g 제품에 이어 400g 대용량 ‘유기농 그릭요거트 무가당 플레인’을 새롭게 출시한다고 밝혔다. 이번 신제품은 설탕, 향료, 색소, 안정제 등 첨가물을 넣지 않고, 유기농 함량 99.9% 원료로 만들어 누구나 안심하고 먹을 수 있다고 한다.
99.9% 유기농 원료와 락토프리, 설탕·색소·향료·안정제 무첨가
상하목장 유기농 그릭요거트는 국내 유기농 인증 기준을 통과한 원유만 사용하며, 넓은 초지(젖소당 916㎡), 방목장‧축사 기준(34.6㎡, 17.3㎡)을 준수하고, 100% 유기농 목초와 사료만 급여해 자연 친화적, 동물 복지까지 실현했다고 한다.
상하목장 관계자는 “앞으로도 소비자가 신뢰할 수 있는 건강한 유기농 라인업을 지속적으로 확대할 것”이라고 밝혔다.
현재 상하목장 유기농 그릭요거트는 80g(무가당 플레인, 플레인), 120g 파우치(사과&케일, 블루베리&케일) 라인업이 있으며, 이번 400g 무가당 제품 출시로 소비자 선택이 한층 다양해진다.
김상준 기자 ksj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0