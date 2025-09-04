분양 돌입 의정부 ‘탑석푸르지오 파크7’ 현장 가보니… “교통 호재 있지만 학교·상품 아쉬워”

단지 조성되는 용현동 주거 중심지 기대
2028년 지하철 7호선 연장 탑석역 개통 예정
가까운 초교 걸어서 15분… 예정 부지 無
“통학버스 하루 2차례 운행 계획”
4일 특별공급·5일 1순위 청약
대우건설이 의정부시 용현동 소재 ‘탑석푸르지오 파크7’을 본격적으로 분양한다. 평일 오후 견본주택 현장은 비교적 한산했다. 현장 관계자는 오픈 당시 주말 3일간 1만 명 이상이 방문했다고 전했다. 의정부 인근 양주와 의정부, 서울 북부 등지에서 많은 방문객이 찾아왔다는 설명이다.
견본주택을 찾은 한 40대 부부는 “현재 낙양동 푸르지오에 살고 있는데 대우건설의 실용적인 설계를 체감하면서 푸르지오 브랜드에 대한 로열티가 있다”며 “2029년 입주 시점에 7호선 탑석역이 개통돼 서울 접근성이 훨씬 좋아질 것으로 보고 관심이 있어 방문했다”고 말했다. 아쉬운 점에 대해서는 단지 주변에 초등학교가 없다는 점을 꼽았다. 인근에 초등학교 부지나 설립 계획이 없어 자녀가 있는 수요자들은 고민이 될 수 있다고 지적했다.
실제로 탑석푸르지오 파크7은 용현초와 솔뫼초 중간 지역에 조성된다. 단지에서 용현초까지 거리는 약 1km로 도보로 15분 이상이 걸린다. 이에 시행사 측은 통학 편의를 고려해 셔틀버스를 하루 두 차례 운행할 계획이라고 밝혔다.
탑석푸르지오 파크7 분양가는 많은 관심을 받았다. 분양가는 전용 59㎡가 약 5억~5억2000만 원대, 전용 84㎡는 6억8000만~7억4000만 원대로 형성됐다. 전용 84㎡ 기준 3.3㎡당 평균 분양가는 약 2100만 원 수준이다.
지난 2022년 분양한 힐스테이트 탑석(평균 1749만 원)보다 크게 오른 수준으로 당시 힐스테이트 탑석 분양가는 59㎡가 약 4억6000만 원, 74㎡ 약 5억7000만 원, 84㎡는 약 6억2000만 원으로 책정된 바 있다. 의정부시 최고 수준 분양가라는 평가를 받으며 논란이 되기도 했다. 약 3년 만에 신규 분양하는 푸르지오가 기존 최고 수준 분양가를 넘어선 셈이다.
민락동에서 견본주택을 찾은 30대 여성은 “분양가가 이미 의정부 시세를 선도하는 수준이라 부담을 느낀다”며 “그래도 새 아파트이기 때문에 고민이 된다”고 말했다.
현장에서는 이미 입주를 마친 ‘탑석센트럴자이’와 비교하는 목소리도 많았다. 일각에서는 평지면서 지하철역과도 가까운 자이가 입지 면에서 우위에 있다고 평가한다. 탑석푸르지오 파크7과 탑석센트럴자이 가격 차이는 약 5000만 원 수준. 다만 입주 8년차 단지와 신축을 단순 비교하기에는 무리가 있다는 의견도 있다. 업계에서는 의정부 남부권에서 신규 단지가 들어서는 용현동이 새로운 주거 중심지로 자리매김할 가능성이 높은 것으로 보고 있다. 탑석역 등 교통망 확충이 기대되기 때문이다.
건설업계 관계자는 “7호선 탑석역 연장 계획이 확정된 사안이고 개통 시 의정부 내에서 서울 강남과 접근성이 가장 우수한 단지가 된다”며 “용현동의 가치는 교통망 확충과 함께 높아질 가능성이 크다”고 전했다.
견본주택 유니트는 4베이 구조에 남서향·남동향 위주 설계가 적용됐다. 채광과 통풍을 고려했다. 84㎡타입의 경우 현관 팬트리와 드레스룸 등 수납공간을 여유 있게 배치했다. 스마트 조명시스템 등이 기본 옵션으로 적용됐고 발코니 확장 시 아일랜드식탁, 시스템에어컨 등을 무상 제공한다. 내부 서비스 면적은 별도로 제공되지 않아 최신 설계에도 공간이 크게 넓어보이지는 않는다. 주차공간도 가구당 1.3대로 아쉬울 수 있다.
탑석 푸르지오 파크7은 지하 3층~지상 27층, 7개 동, 전용 59~84㎡ 935가구로 조성된다. 9월 4일 특별공급을 시작으로 5일 1순위, 8일 2순위 청약 접수가 진행되고 12일 당첨자 발표 후 23~25일 정당 계약이 예정돼 있다. 입주는 2029년 3월이다.
댓글 0