레드포스 PC방 수원 인계점 오픈 …국내 최대 e스포츠 경기장 선보여

해당 매장은 국내 PC방 중 최대 규모의 e스포츠 경기석을 갖추고 있으며, 스케일감 있는 공간에 ‘레드포스 PC아레나’만의 브랜드 디테일링이 더해져 하이엔드 시그니처 인테리어를 완성했다.
‘레드포스 PC방 수원 인계점’은 대형 e-스포츠 경기석과 함께 프리미엄 게이밍 모니터 ‘벤큐 조위 - 조위존’, 하이엔드 게이밍 기어 ‘로지텍 - 로지텍존’을 직접 체험할 수 있는 ‘프리미엄 기어 체험존’을 비롯해, 프라이빗 개인석·커플석·듀얼 모니터 존·팀룸 등 다양한 게이밍 라이프스타일 존을 갖추고 있다. 개인 게이머는 물론 단체 이용객까지 모두 고려한 좌석 구성으로, 대규모 e-스포츠 대회부터 소규모 모임까지 폭넓게 수용할 수 있는 차별화된 몰입 공간을 제공한다.
또 하이엔드 게이밍 퍼포먼스 환경를 구현하기 위해 전 좌석에 최신 사양의 RTX 5080 그래픽카드와 32GB RAM을 탑재했다. 고성능 벤큐·알파스캔·ASUS 게이밍 모니터를 통해 25인치 600Hz, 27인치 240Hz 등 차세대 디스플레이 환경을 경험할 수 있다.
e-스포츠 경기석은 프로게이머의 기준에 맞춘 초프리미엄 세팅으로 완성됐다. 인텔 14세대 i5-14700F CPU와 RTX 5080 그래픽카드, 32GB RAM을 기반으로, 세계 최초 600Hz 주사율을 구현한 BenQ ZOWIE XL2586X+ 모니터가 장착되어 있다. 여기에 로지텍 G PRO 3종 풀세트와 BenQ ZOWIE EC3-CW 무선 마우스, FK1-C 블랙 유선 마우스, G-SR-SE ROUGE L 마우스패드, 스틸시리즈 Apex Pro 키보드까지 더해져, 국내 최고 사양의 게이밍 환경을 경험할 수 있다.
㈜비엔엠컴퍼니 레드포스 PC방 서희원 대표는 “올해는 한국관광공사와 함께 PC 투어를 진행하며 K-컬쳐의 비중을 더욱 강화하고 있다“면서 ”전 세계적으로 e-스포츠가 건강한 스포츠로 인식되는 만큼, 프로게이머 수준의 프리미엄 기어를 누구나 쉽게 경험할 수 있도록 e-스포츠 경기장 문화를 확산하고, MZ 세대가 만족할 수 있는 다양한 이슈와 시도를 통해 선진 게이밍 문화를 선도해 나가겠다”고 전했다.
한편 레드포스 PC방은 농심 레드포스와 합자해 전국 각지에 e-스포츠 경기장을 지속적으로 개설하며 e-스포츠 문화 확산에 힘쓰고 있다. 회사 측은 앞으로 전국 약 10여 개 규모의 e-스포츠 경기장 네트워크를 구축할 예정이며, 게임사 및 PC기어 협력사들과 함께 다양한 e-스포츠 경기와 이벤트를 활발히 논의·기획 중이라고 전했다.
