[단독]루닛, ‘AI 유방암 검진 솔루션’ 스페인 수출

발렌시아주정부와 독점 계약
의료 인공지능(AI) 기업 루닛이 스페인 발렌시아 자치주에서 운영하는 주정부 유방암 검진 프로그램에 AI 솔루션을 독점 공급하게 됐다고 2일 밝혔다.
연간 25만∼40만명 검진 예상
이번 계약을 통해 루닛은 발렌시아주가 운영하는 유방암 검진에 자체 개발한 유방촬영술 AI 솔루션 ‘루닛 인사이트 MMG’와 3차원 유방단층촬영술 AI 솔루션 ‘루닛 인사이트 DBT’를 공급한다. 루닛과 발렌시아주는 지속적인 연구 협력을 통해 조기 암 발견과 건강 개선을 위한 연구를 이어갈 방침이다.
발렌시아주는 지난해부터 주정부 유방암 검진 프로그램에 AI를 도입해 연간 검진 대상을 기존 25만 명에서 40만 명으로 확대하는 방안을 검토해 왔다. 인구 약 500만 명 규모의 발렌시아주는 스페인에서 인구 3위, 경제 규모 4위의 대형 광역자치단체로 디지털 헬스케어 및 AI 진단 분야를 선도하고 있다.
김하경 기자 whatsup@donga.com
