사모펀드 블랙스톤, 미용 프랜차이즈 ‘준오헤어’ 인수

K뷰티 추가 성장 잠재력에 주목
글로벌 3대 사모펀드 중 하나인 블랙스톤이 미용실 프랜차이즈 ‘준오헤어’를 약 8000억 원에 인수한다. 글로벌 사모펀드가 국내에서 화장품, 의료기기 회사를 사들인 적은 있으나 미용실 업체를 인수한 것은 이번이 처음이다.
8000억 원에 주식매매 계약 체결
강윤선 대표, 직책 유지 경영 계속
블랙스톤은 준오헤어의 경영권을 인수하기 위한 주식매매 계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 투자은행(IB) 업계에 따르면 블랙스톤의 준오헤어 인수 가격은 8000억 원 정도다. 삼정KPMG가 이번 거래의 자문 업무를 맡았다.
블랙스톤의 ‘통 큰 베팅’에는 준오헤어가 미용 및 웰니스(삶의 질 최적화) 경쟁력을 내세워 해외 시장에서 성공할 수 있을 것이라는 판단이 깔려 있다. 한국 문화가 전 세계적으로 인기를 끌면서 이른바 ‘K뷰티’ 열풍이 불고 있는 점, 서울 주요 중심지에 고가 부동산을 보유한 점 등도 블랙스톤이 준오헤어에 주목한 배경으로 꼽힌다.
IB업계 고위 관계자는 “화장품이나 미용기기와 달리 미용실 프랜차이즈는 제품이 아닌 ‘서비스’의 영역이라 해외 진출 시 현지화가 쉽지 않을 수도 있다”며 “그럼에도 블랙스톤이 준오헤어에 시장의 예상 가격(5000억 원 안팎)을 상회하는 8000억 원을 써낸 것은 그만큼 추가 성장 잠재력이 크다고 판단했기 때문”이라고 분석했다.
준오헤어는 1982년 서울 성북구에서 문을 연 ‘준오미용실’이 모체다. 대표법인 ‘준오’를 중심으로 준오뷰티, 준오디포, 준오아카데미 등을 관계사로 두고 있으며 연간 매출은 3000억 원 정도다. 준오헤어 창업자인 강윤선 대표이사는 지분 매각 이후에도 대표 직책을 유지하며 경영을 계속할 방침이다. 강 대표는 “뛰어난 한국 뷰티, 웰니스 서비스를 전 세계에 제공하려는 준오헤어의 비전을 공유하는 블랙스톤과 협력하게 돼 기쁘다”며 “블랙스톤은 글로벌 플랫폼과 독보적인 규모를 통해 준오헤어의 확장을 가속화할 수 있을 것”이라고 밝혔다.
블랙스톤은 칼라일, 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 함께 글로벌 3대 사모펀드로 꼽힌다. 올 6월 말 기준 전 세계에서 1조2000억 달러(약 1670조 원)의 자금을 운용하고 있다.
강우석 기자 wskang@donga.com
