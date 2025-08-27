다이아커머스, 한국명품감정원서 하이엔드 브랜드 선글라스 감정 …전량 ‘정품’ 판정

다이아커머스(DIACOMMERCE)는 자사가 도매물량으로 확보한 하이엔드 브랜드 선글라스를 한국명품감정원에 감정의뢰 한 결과, 전량 정품 판정을 받았다고 밝혔다.
이번에 감정이 진행된 하이엔드 브랜드 선글라스는 글로벌 시장에서 높은 인지도를 가진 럭셔리 라인업으로, 디자인·품질·소재에서 프리미엄 가치를 인정받고 있는 제품군이다.
2019년 설립된 다이아커머스는 명품 구매대행을 전문으로 하는 기업으로, 국내외 프리미엄 브랜드를 정품 여부에 대한 불안 없이 믿고 구매할 수 있도록 하는 고객 신뢰를 핵심 가치로 삼고 있다. 특히, 소비자들이 가장 우려하는 정품 여부를 공신력 있는 기관을 통해 검증함으로써, 안심하고 합리적인 가격으로 구매할 수 있다는 점이 특징이다.
다이아커머스 관계자는 “명품 시장에서 가장 중요한 가치는 신뢰다. 한국명품감정원과의 협약을 통해 소비자들에게 정품만을 공급하고 있으며, 이번 대량 감정 결과 역시 그 원칙을 증명했다”고 전했다. 이어 “앞으로도 고객들이 다이어커머스를 통해 언제나 ‘확실한 정품’을 만날 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
