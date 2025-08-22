한국인삼협회, 러닝 페스티벌 ‘2025 인삼런’ 참가자 모집

한국인삼협회는 내달 20일 오전 9시 서울 남산에서 건강 러닝 페스티벌 ‘2025 인삼런’을 개최할 예정이라고 22일 밝혔다.
‘인삼과 함께 남산 한 바퀴!’라는 슬로건에 맞춰 3km 걷기 코스로 진행되는 행사다. 참가자 전원에게는 인삼 건강 간식이 제공되며 완주자에게는 인삼 모양의 기념 메달이 수여된다. 행사 당일에는 걷기 코스 외에도 인삼 효능 체험 부스, 게임을 통한 인삼 제품 증정, 경품 추첨 행사 등 다양한 이벤트가 진행될 예정이다. 참가자들은 남산의 경치를 감상하며 인삼 관련 건강 정보를 얻을 수 있다.
이번 인삼런은 인삼의 유네스코 인류무형문화유산 등재 추진이라는 목표와 연계된 행사다. 한국인삼협회는 현재 ‘인삼 문화: 자연과 가족(공동체)을 배려하고 감사하는 문화’의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 위한 활동을 펼치고 있다. 인삼런 현장에는 참가자들이 인삼의 유네스코 등재를 응원할 수 있는 특별 포토존도 마련될 예정이다. 개인 및 단체 참가 신청은 인삼런 공식 홈페이지를 통해 가능하며 선착순으로 마감된다.
한국인삼협회 관계자는 “인삼런은 단순한 걷기 대회를 넘어 인삼의 가치를 온몸으로 체험하고 건강을 증진하는 국민 축제가 될 것”이라며 “많은 시민들이 함께 참여해 가을의 시작을 인삼처럼 힘차게 열어가길 바란다”고 말했다.
