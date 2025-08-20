프랜차이즈 본고장서 입지 다지는 BBQ… 외식 브랜드 180위 달성

제너시스BBQ 그룹이 운영하는 치킨 프랜차이즈 BBQ가 프랜차이즈 본고장 미국에서 외식 브랜드 200위 안에 진입했다.
BBQ는 20일 미국 외식 전문 매체 네이션스 레스토랑 뉴스(Nation’s Restaurant News, 이하 NRN)가 발표한 ‘2025 미국 외식 프랜차이즈 브랜드 TOP 500’ 순위에서 4년 연속 상승하며 180위에 올랐다고 밝혔다.
NRN는 매년 미국 외식 산업 내 브랜드의 연간 매출, 매장 수, 성장률 등을 종합적으로 분석해 브랜차이즈 브랜드 500위를 발표하고 있다. 미국 외식 프랜차이즈 업계 전반에서 가장 공신력 있는 브랜드 지표 중 하나다.
BBQ는 2021년 처음 376위로 순위에 진입한 이후 4년 연속 상승세를 이어왔다. 2022년 333위, 2023년 270위, 2024년 223위에 이어 올해 180위를 기록했다. 미국은 글로벌 외식 브랜드들이 치열하게 경쟁하는 곳으로, 한국 브랜드인 BBQ가 브랜드 경쟁력과 현지화 전략, 지속 가능한 운영 성과 등으로 시장 내 안착하고 있는 셈이다.
또한 BBQ는 제품 경쟁력에서도 현지 소비자에게 긍정적인 반응을 얻고 있다. 지난해 미국 요리 전문 매체인 테이스트 오브 홈(Taste of Home)이 발표한 ‘가장 맛있는 치킨’ 설문 조사에서 1위에 선정된 바 있다.
BBQ 관계자는 “네이션스 레스토랑 뉴스 Top 200 진입은 세계 외식 산업의 중심인 미국에서 BBQ의 비즈니스 모델과 브랜드 철학, 맛이 통하고 있다는 점에서 매우 의미 있는 성과”라며 “앞으로도 글로벌 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 K-푸드를 대표하는 글로벌 외식 브랜드로 성장하겠다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
