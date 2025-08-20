대만 인기 디저트 ‘밀크 도넛’ 한국 첫 상륙 …오도넛(O;donut) 성수 팝업 오픈

대만에서 인기를 끌고 있는 디저트 ‘밀크도넛’이 오도넛(O;donut)을 통해 한국에 처음 상륙한다. 오는 8월 27일부터 9월 7일까지 단 2주간 서울 성수동에서 팝업 스토어를 운영한다.
오도넛의 ‘밀크도넛’은 겉은 바삭하고 속은 부드러운 식감(일명 ‘겉바속부’)이 특징이며, 우유 풍미의 파우더를 듬뿍 뿌린 것이 시그니처다. 이번 성수 팝업에서는 오리지널 밀크도넛을 비롯해 체스트넛, 슈가, 황치즈, 피넛버터 등 총 5가지 맛과 우유 풍미 가득한 소프트 아이스크림을 선보인다.
팝업 공간은 대만 현지의 감성을 그대로 옮겨와, 마치 타이베이 골목 디저트 가게에 들어선 듯한 분위기를 연출한다.
오도넛 관계자는 “대만에서 줄 서 먹는 ‘밀크도넛’을 한국 고객들에게 처음 소개하게 되어 기쁘다”며 “성수에서만 경험할 수 있는 특별한 맛과 공간을 꼭 즐겨보시길 바란다”고 전했다.
한편, 오도넛의 자세한 팝업 정보는 오도넛 공식 SNS에서 확인할 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
