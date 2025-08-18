대원제약, 어린이용 ‘쿨링 패치’ 개발… 이마에 붙여 온도 낮춘다

영유아·어린이 위한 안전한 쿨링 패치
독일 더마테스트 5스타 인증 획득
대용량과 지퍼백 동봉으로 실용성 강화
대원제약은 18일 영유아 및 어린이 전용 ‘콜키 열냉각시트’를 출시했다고 밝혔다.
이 제품은 발열 시 이마에 부착해 사용하는 쿨링 패치(체온을 낮추는 데 도움을 주는 접착 시트)로, 어린이의 안전과 편의성, 신뢰할 수 있는 품질을 목표로 개발됐다. 대원제약의 어린이 감기약 브랜드 ‘콜대원키즈’의 캐릭터를 패키지와 시트에 적용해 아이와 보호자에게 친근감을 제공한다는 방침이다.
‘콜키 열냉각시트’는 약국 유통 쿨링 패치 중 유일하게 독일 피부과학 연구기관 더마테스트로부터 최고 등급인 5스타를 받았다. 무색소(색소 무첨가), 무향(향료 무첨가), 저자극(피부 자극 최소화) 시트로 영유아도 안전하게 사용할 수 있으며, 8시간 동안 쿨링 효과가 지속된다. 알로에베라 성분(피부 진정 효과를 가진 성분)을 함유해 피부 자극을 줄였으며, 10매입 대용량 패키지와 수분 증발 방지용 지퍼백을 포함해 실용성을 더했다.
청량한 색감과 눈송이 그래픽으로 쿨링 효과를 시각적으로 강조했으며, 콜키 캐릭터가 시트를 붙인 이미지를 통해 직관적인 사용법을 갖췄다. 야구장, 골프장 등 야외 활동에서 휴대성과 쿨링 효과로 수요가 증가할 것으로 기대한다고 한다.
대원제약 관계자는 “아이들의 건강과 안전, 보호자의 편의를 고려한 제품이다. 콜키 브랜드를 중심으로 어린이 호흡기 관련 비의약품(의약품이 아닌 일반 소비재) 라인업을 지속 확대할 것”이라고 밝혔다.
