텍스타일디자인뱅크, 여성창업경진대회 수상…“AI 텍스타일 디자인 제작 기술력 입증”

생성형 AI 기반 글로벌 텍스타일 디자인 웹 플랫폼 ‘텍스타일 디자인 뱅크 (Textile Design Bank)’를 개발하고 운영 중인 ㈜텍스타일디자인뱅크 (대표 신수은)가 제 26회 여성창업경진대회에서 이사장상을 수상했다고 밝혔다.
올해로 26회를 맞은 여성창업경진대회는 우수한 아이디어와 기술력을 갖춘 여성 창업기업을 발굴하고, 여성의 기술창업을 장려하기 위해 마련된 국내 유일의 여성 창업자대상 경진대회다. 이번 대회는 중소벤처기업부 주최로 전국 1,131개 팀이 참여한 가운데 약 28:1의 경쟁률을 기록했으며, 총 40개 팀이 최종 수상자로 선정됐다. 텍스타일디자인뱅크는 이 중 상위 26개 팀에 포함되어 오는 9월 개최 예정인 ‘도전! K-스타트업 2025’ 통합 본선 진출권도 함께 부여받았다.
텍스타일디자인뱅크는 전 세계 90개국 텍스타일 디자인 수출 중개부터 생성형 AI 기술을 활용한 ‘AI 텍스타일 디자인 제작 서비스’ 및 ‘미국 저작권 등록’ 까지 한번에 가능한 글로벌 AI 텍스타일 디자인 웹 플랫폼 , 텍스타일 디자인 뱅크 (Textile Design Bank)를 운영하고 있다.
특히 작년에 오픈 베타 서비스를 진행하고 있는 ‘AI 텍스타일 디자인 제작 서비스’의 경우 레퍼런스 이미지 1장이면 1분 만에 텍스타일 디자인 최소 단위인 One-repeat을 생성해주고, 현업에서 바로 사용 가능하도록 단순히 JPG 이미지 1장이 아닌 컬러도수별 레이어를 분리하여 제공하는 서비스를 런칭해 많은 패션 기업들이 사용하고 있다.
신수은 텍스타일디자인뱅크 대표는 “이번 수상은 우리 회사의 기술력과 비즈니스 가능성을 대외적으로 인정받은 성과”라며 “앞으로 글로벌 시장을 겨냥한 도전적인 목표를 갖고 패션 및 텍스타일 디자인 산업의 AI 변화를 선도하며, 사용자들에게 보다 나은 서비스를 제공할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
이번 수상을 계기로 텍스타일디자인뱅크는 사업화 지원, 투자 연계 프로그램, 국내외 전문가 코칭 및 멘토링 등 후속 지원도 받게 된다. 해당 과정에서는 국내외 엑셀러레이터와 투자 전문가들의 멘토링 뿐 아니라, 기술 고도화, 마케팅, 판로 확보 등 실질적인 성장 지원이 이어질 예정이다.
