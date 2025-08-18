“엔비디아 GPU가 가솔린차면 우리 NPU는 전기차”

메타의 1.2조 인수 제안 거절하고 유니콘 오른 ‘퓨리오사AI’ 백준호 대표
“3년 이내에 AI 전쟁 승기 결정
엔비디아 의존땐 기업 위험 노출
글로벌 시장서 우리 기술에 관심
NPU 분야 글로벌 리더 될 것”
“엔비디아와 퓨리오사AI는 말하자면 ‘F1(포뮬러원) 경기’를 하고 있는 것이다. F1에서 생존하려면 극단적으로 빠른 스피드를 내고 퍼포먼스를 올려야 한다.”
‘퓨리오사AI’ 창업자인 백준호 대표는 14일 유니콘(기업 가치 1조 원 이상 스타트업) 등극 이후 처음으로 본보와 인터뷰에 나서 “AI 반도체가 처리해야 하는 연산 작업량이 최근 7년 동안 100만 배 커졌다”라며 “가장 강력한 AI 모델을 돌릴 수 있어야 한다는 것이 우리의 철학”이라며 AI 반도체 시장의 살벌한 속도전을 강조했다.
백 대표는 미국 팹리스(Fabless·반도체 설계)인 AMD와 삼성전자를 거친 엔지니어 출신으로 2017년 퓨리오사AI를 창업했다. 퓨리오사AI는 인공지능(AI) 추론용 특화 고성능 칩을 개발하는 국내 팹리스다. 올 3월 미국 빅테크 기업 ‘메타’의 8억 달러(약 1조2000억 원) 규모 인수 제안을 거절해 전 세계의 주목을 받았다. 이어 4월 이재명 대통령이 대선 후보 시절 본사를 방문해 “퓨리오사AI가 국민들에게 희망을 보여주고 있다”고 평가하면서 더 유명해졌다.
7월 말 1조 원의 기업 가치를 인정받으며 ‘유니콘’ 반열에 올랐지만 그는 안도하기는커녕, 앞으로 3년이 생존을 가를 ‘골든타임’이라고 봤다. 백 대표는 “AI 반도체 인프라는 독과점 성격을 가진다. 높은 기술 난도 때문에 생존하는 것이 성공이 되고, 표준이 되는 것”이라며 “앞으로 3년 이내에 AI 전쟁의 승기가 결정될 것”이라고 했다.
―AI 모델 경쟁이 치열한 만큼, 고성능 AI 반도체를 확보하려는 움직임도 커지고 있다.
현재 고성능·고효율 AI 추론 인프라에 대한 수요는 전 지구적이다. 기존 GPU(그래픽처리장치)가 합리적인 선택이 되지 못한다는 점에 많은 기업들이 공감대를 형성하고 있다.
―추론에 특화된 NPU(신경망처리장치)는 엔비디아 GPU의 의존도를 낮추는 ‘대항마’로 꼽힌다.
GPU가 가솔린차라면 우리는 전기차다. 설계 패러다임이 다르고 카테고리가 다르다. 우린 NPU 시장의 글로벌 톱으로서 ‘넥스트 제너레이션’이 되겠다는 목표다. 우리가 엔비디아랑 똑같이 가솔린차를 만들어 경쟁하겠다는 것이 아닌데, 사람들이 오해하는 부분이 있다. 자체 칩을 보유한 빅테크 기업마저도 우리 제품과 기술력에 많은 관심을 보이고 있다. 엔비디아 GPU에 대한 의존성이 너무 높아지면 기업들이 위험에 노출될 수 있기 때문이다.
―최근 LG AI 연구원도 퓨리오사AI의 2세대 AI 반도체 ‘RNGD(레니게이드)’를 LG의 대규모 언어모델(LLM) ‘엑사원’에 도입한다고 밝혔다.
레니게이드 사용 시 LG 측의 고성능 조건을 충족시키는 동시에 기존 GPU 대비 전력당 성능이 2.25배 향상된다는 결과가 나왔다. 기존 GPU의 만성적 한계로 꼽히는 과도한 전력 소비 문제를 해결하면서도, 대규모 생성형 AI 서비스에 필요한 사양을 달성했다는 의미다. LG뿐 아니라 글로벌 대형 고객사 5곳과 현재 테스트를 진행하고 있다. 주요 기술 선도국들이 AI 주권을 위해 자체 소버린 AI 확보에 열중인 상황에서, GPU 의존도를 낮추고 자국 기술로 AI 인프라를 구축할 수 있다는 점에서도 전략적 가치가 높다. LG 도입 이후인 지난주 미국 뉴욕에서 고객 미팅들을 진행했는데 긍정적인 피드백을 받았다.
―‘레니게이드’는 올해 말 TSMC의 5나노(nm) 공정을 통해 대량 양산에 들어간다. 레니게이드는 엔비디아의 최상위 추론용 AI 칩으로 꼽히는 L40S와 유사한 성능을 보이지만, 전력 소모량이 150W로 L40S의 350W보다 2배 이상 효율적이다. 그다음 목표는 무엇인가.
3∼5년 내 NPU 분야 글로벌 리더가 되는 것이 목표다. 이미 글로벌 자본시장에서도 우리에게 거는 ‘차세대 엔비디아’ 가능성에 대한 기대가 높음을 느끼고 있다.
