한화 건설부문, AI 영상분석 기반 안전관제 고도화

한화 건설부문은 전국 건설현장의 안전관리 강화를 위해 AI 영상분석 기술을 접목한 CCTV 통합관제 시스템 고도화에 나선다고 13일 밝혔다.
한화 건설부문은 지난 2022년부터 본사에서 전국 건설현장의 고위험 작업을 실시간 관제하는 ‘H-HIMS(High-risk Hazard Integrated Monitoring System)’를 운영 중이다. 이 시스템은 최대 128개 화면을 동시 모니터링하며 현장 안전보건 관리자와 본사 관제 조직 간 위험 상황을 실시간 공유한다. 특히 주요 작업구간으로 위치를 변경할 수 있는 이동식 CCTV를 적극 활용해 현장 밀착형 안전관리를 수행하고 있다.
한화는 이러한 통합관제 체계를 한 단계 발전시키기 위해 AI 영상분석 기술을 단계적으로 도입하고 있다. 지난 7월에는 AI 기반 스마트 관제 시스템 시연을 마쳤고 현재 일부 시범 현장에서 효과 검증 테스트를 진행 중이다.
AI 기술은 작업자의 움직임을 추적해 개구부·타워크레인 하부 등 위험지역 접근 시 자동 경고를 보내거나 세대수직망 등 안전시설물 훼손을 감지하는 기능을 제공한다. 위험이 감지되면 모바일 앱과 CCTV 스피커를 통해 즉시 경고가 전달돼 신속한 대응이 가능하다고 한다.
한화 건설부문 관계자는 “AI 기술을 활용하면 사람이 놓치기 쉬운 위험까지 선제적으로 대응할 수 있을 것으로 기대한다”며 “작업자 쓰러짐 자동 감지 등 AI 알고리즘 고도화와 기능 확대를 통해 사고 예방 역량을 더욱 강화하겠다”고 말했다.
