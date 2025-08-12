역대 가장 얇은 ‘아이폰17 에어’…화면은 얼마나 넓을까

아이폰17 에어, 6.6인치 화면 탑재 전망…프맥 이어 2번째로 커
5.5㎜ 두께로 역대 가장 얇은 아이폰…‘폴더블 아이폰’ 포석 전망
역대 가장 얇은 아이폰이 다음달 등장하는 가운데 디스플레이도 기본 모델보다 큰 대화면을 탑재할 것으로 예상됐다. 기존의 상위 모델과 비교해보면 프로보다는 크고, 프로 맥스보다는 작은 크기가 될 전망이다.
12일 업계에 따르면 IT팁스터(정보유출자) 마진부는 다음달 9일(한국시간 10일) 공개될 것으로 예상되는 아이폰17 시리즈 4개 모델의 화면 보호 필름 실물 이미지를 공개했다.
공개된 실물 사진을 살펴보면 올해부터 새롭게 등장한 ‘아이폰17 에어’는 아이폰17 프로와 아이폰17 프로 맥스의 중간 크기로 출시될 것으로 보인다. 아이폰17 에어는 아이폰14부터 아이폰16 시리즈까지 3년 동안 출시된 플러스 모델을 대체하는 새로운 초슬림 폼팩터다.
당초 애플은 아이폰 기본과 프로 모델에는 6.1인치, 플러스와 프로 맥스 모델에는 6.7인치로 각각 동일한 크기의 디스플레이를 탑재해왔다. 하지만 지난해 아이폰16 시리즈부터는 프로와 프로 맥스의 디스플레이만 각각 6.3인치, 6.9인치로 확대했다. 디스플레이를 둘러싼 베젤 두께를 줄인 영향이다.
이미 4개 모델의 화면이 모두 달라진 상황에서 아이폰17 에어는 기존의 플러스 모델보다 소폭 작아진 6.6인치 화면을 채택할 것으로 예상됐다. 나머지 기본, 프로, 프로 맥스 모델은 전작과 같은 6.1인치, 6.3인치, 6.9인치의 디스플레이 크기를 유지할 전망이다.
이처럼 아이폰17 에어는 전체 라인업 중 2번째로 큰 기기이면서 역대 아이폰을 통틀어 가장 얇은 두께를 구현했다. 예상되는 기기 두께는 약 5.5㎜인데, 아이폰16 기본 모델의 7.8㎜, 프로 맥스 모델의 8.3㎜보다 훨씬 얇다. 애플이 초슬림 아이폰을 선보이는 것은 최근의 스마트폰 시장 흐름과 더불어 내년에 출시될 최초의 폴더블 아이폰을 위한 포석으로 보인다.
최근 삼성전자와 중국업체를 중심으로 고가 프리미엄폰의 두께는 점차 얇아지는 추세를 보이고 있다. 삼성전자의 경우 5.8㎜의 초슬림 바형 제품인 ‘갤럭시 S25 엣지’를 지난 5월 별도로 선보였고, 폴더블폰인 ‘갤럭시 Z 폴드7’도 역대 가장 얇은 접었을 때 8.9㎜, 펼쳤을 때 4.2㎜를 구현하며 호평을 받았다.
애플이 5.5㎜의 초슬림 아이폰을 선보이면서 갤럭시 S25 엣지보다 얇은 프리미엄폰 자리를 꿰찰 수 있는 셈이다.
또 내년 출시가 유력한 아이폰18 폴드(가칭)에 앞서 기기 두께 감축 기술 확보를 위해 아이폰17 에어를 먼저 선보이는 것이라는 분석도 있다. 폴더블폰의 경우 화면을 접어야 하는 만큼 일반 바형 폰보다 두꺼워질 수밖에 없는데, 이같은 단점을 해소하기 위해서는 갤럭시 Z 폴드7처럼 기기 두께 자체를 최대한 줄여야만 한다.
아이폰17 에어가 기기 두께 감축에 우선 순위를 둔만큼 단점도 확실하다. 당장 카메라만 해도 두께를 줄이기 위해 기본 모델의 듀얼 렌즈보다 떨어지는 단일 렌즈가 탑재될 가능성이 크다.
두께 감축을 위해 배터리 부피도 크게 줄였다. 아이폰17 에어의 배터리 두께는 약 2.5㎜로 예상됐는데 이는 기존 프로 모델의 5㎜ 배터리의 절반 수준이다. 스마트폰 두께에 가장 큰 영향을 미치는 부품 중 하나인 배터리 부피를 최대한 줄인 것이다.
하지만 배터리의 물리적 크기가 줄어들면 그만큼 배터리 용량과 실제 사용시간이 줄어들 수밖에 없다. 아이폰17 에어의 배터리 용량은 약 2800~3000mAh로 예상되는데, 이는 전작인 아이폰16의 3561mAh보다도 크게 낮은 수준이다.
이에 업계에서는 아이폰17 에어의 배터리 수명이 가장 큰 단점이 될 것이라고 보고 있다. 애플이 에어 모델의 배터리 문제 해결을 위해 추후 배터리 팩을 새롭게 설계할 것이라는 관측도 있다.
이미 스마트폰 업계에서 초슬림 경쟁이 시작된 상황에서 아이폰17 에어가 일부 단점에도 불구하고 얇고 가벼운 디자인으로 소비자들의 선택을 받을 수 있을지 주목된다.
댓글 0