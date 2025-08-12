[단신]맘스터치, 산청 수해현장에 버거 1000인분 전달 外

맘스터치는 경남 지역 8개 가맹점과 함께 집중호우 피해를 입은 경남 산청군 수해 현장에 총 1000인분의 싸이버거를 전달했다고 11일 밝혔다. 이번 제품 지원은 6일 특별재난지역으로 선포된 산청군에서 복구 작업에 매진하고 있는 군 장병과 자원봉사자를 응원하기 위해 진행됐다. ■ 대동로보틱스, AI 기반 운반로봇 공개
농기계업체 대동그룹의 인공지능(AI) 로봇 전문기업 대동로보틱스가 음성인식·제어 기술을 적용한 신형 운반로봇의 현장검증 영상을 11일 공개했다. 내년 출시 목표인 이 모델은 음성인식과 대형언어모델(LLM) 기술을 결합해 작업자가 내린 지시의 맥락과 의도를 스스로 파악하고 작업을 수행한다. 비전언어동작(VLA) 기능을 탑재해 장착된 카메라로 주변 환경을 인식하고 음성 명령의 의미를 함께 이해하도록 했다. 지난달에는 강원 평창군 사과 농장에서 첫 필드 테스트를 마쳤다. 여준구 대동로보틱스 대표는 “운반 로봇의 고도화뿐 아니라 방제와 제초, 수확 등 농업 분야에 필요한 AI 기반의 로봇 제품군을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
