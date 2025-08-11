동아일보

대원, 고척스카이돔서 ‘파트너데이’ 개최… 키움 히어로즈 야구팬과 소통

2025 대원 파트너데이 행사. 키움 제공
건설·부동산 개발업체 대원은 10일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 두산 베어스 경기에서 ‘2025 대원 파트너데이’를 진행했다고 11일 밝혔다.

대원은 키움 히어로즈의 공식 파트너로 경기장 광고·이벤트, 시즌 중 홍보 프로그램 등 다양한 형태의 후원을 이어오고 있다. 이번 행사는 이러한 스폰서십 활동의 일환으로 팬과 직접 만나는 자리를 마련한 것이다.

행사에서는 외부 커피차 운영, 부채 증정, 시구·시타, 이닝 이벤트 등 다양한 프로그램이 진행됐다고 한다. 이닝 이벤트 ‘파트너데이 퀴즈’에서는 유니폼, 모자, 상품권 등 경품이 제공됐고 ‘조선팝’ 장르를 선보여 온 서도밴드가 시구를 맡았다. 시타는 대원 협력사 더피알커뮤니케이션 황준호 부사장이 맡았다.

황 부사장은 “뜻깊은 자리에 함께할 수 있어 영광이며 무더운 날씨를 잊게 할 시원한 승리를 기대한다”고 말했다. 대원 관계자는 “파트너사와 직접 만나 소통할 수 있는 소중한 시간이었다”면서 “앞으로도 상생 방안을 마련하고 현장에서 의견을 나누는 자리를 이어가겠다”고 말했다.

대원은 2025년 시공능력평가에서 충북 1위에 올랐으며, 하반기에는 경기 김포시 북변2구역 도시개발사업 내 공동주택 일반분양을 앞두고 있다.

황소영 기자 fangso@donga.com
