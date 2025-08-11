[프리미엄뷰]베일 벗은 ‘비아신세계’… 여행의 패러다임을 바꾸다

신세계백화점 프리미엄 여행 플랫폼 오픈

북극 탐사-모터스포츠 등 이색 테마 선봬

코스-인원도 비밀 ‘미스터리 여행’ 이벤트

신세계백화점의 프리미엄 여행 플랫폼 ‘비아신세계’가 5일 베일을 벗었다. 신세계백화점의 공식 앱에서 만날 수 있는 비아신세계는 기존 여행의 패러다임을 바꾸는 경험을 선사한다.

비아신세계의 여행은 ‘배움과 철학을 얻는 차별화된 경험을 제공하는 여정’을 의미한다. 최고 명사들과 함께 북극 탐사, 이탈리아 건축 탐구를 하거나 세계적인 모터스포츠 경기에서 특별한 체험을 하는 등 신세계백화점만의 서비스로 고객들에게 다가간다는 전략이다.

여행의 패러다임을 바꾸는 새로운 경험…

‘비아신세계’서 만나보세요!

이달 5일 그랜드 오픈과 함께 신세계백화점만의 특별한 여정을 공개했다. 먼저 명사와 함께 떠나는 여행에는 대중들에게도 잘 알려진 유현준 건축가가 명사로 합류했다. 이탈리아를 여행하며 대표 건축물에 대한 유현준 건축가의 해설을 직접 들을 수 있는 특별한 경험을 선사할 예정이다.아랍에미리트 아부다비에서 열리는 세계적인 모터스포츠 여행도 빼놓을 수 없다. 비아신세계를 통해 2025 파이널 시즌 마지막 경기를 관람하는 것뿐만 아니라 팀 전용 라운지를 이용하거나 기술진이 경기를 준비하는 모습을 눈앞에서 볼 수 있다. 고급 식사는 물론이고 VIP만을 위한 전용 관람 존을 이용할 수 있다.비아신세계만의 특별한 항해들도 만날 수 있다. 탐험가 제임스 후퍼와 함께 최고급 쇄빙선을 타고 북극을 탐사하며 대자연을 그대로 느끼는 경험을 누릴 수 있다. 또 올해 12월 아시아 최초로 싱가포르에서 출항하는 디즈니 크루즈선을 타고 항해를 떠나는 여정도 가능하다.

3일 만에 매진된 파일럿 ‘남미여행’…

신세계百만의 고품격 서비스로 ‘성공적’

지난해 비아신세계는 공식 오픈에 앞서 파일럿 여행을 운영했다. 그중 지난해 8월 비아신세계의 남미여행은 오픈 3일 만에 매진될 정도로 인기를 끌었다. ※여행 일정: 12월 5∼19일비아신세계의 남미여행을 끝낸 고객들은 “거의 독점적으로 한가한 분위기의 마추픽추 관광과 이구아수 폭포는 잊을 수 없는 경험이었다”며 “앞으로 독특하고 고급스러운 여행상품을 많이 만들어 달라”고 말했다.비아신세계는 공식 오픈 후에도 단독항해, 단독입장 등 특별한 경험을 여행에 담아 지난해 남미여행의 성공을 계속 이어갈 계획이다.

도착지도 인원도 모르는 시크릿 여행,

‘OFF THE MAP’ 함께 떠나요!

비아신세계 오픈과 함께 ‘OFF THE MAP’ 이벤트를 공개하고 지금까지 쉽게 볼 수 없었던 여정으로 고객들에게 설렘을 선사한다.‘OFF THE MAP’ 여행은 추후 비아신세계에서 공개될 차별화된 고품격 여정을 직접 체험할 수 있는 기회로 목적지, 프로그램, 인원까지 모두 비공개다. 떠나는 날짜만 정해져 있고 2인 기준 여행금액 200만 원이 전부다. 4박 6일 일정으로 호텔 숙박비(4∼5성급), 식사비, 왕복 항공권까지 모두 포함된 가격이다.신세계백화점 이성환 영업전략담당 상무는 “비아신세계를 통해 고객들에게 새로운 여행의 경험을 선사하고 기존 여행의 패러다임을 바꿀 것이라 자신한다”며 “비아신세계에서 고객들이 쉽게 가보지 못한 곳, 누리지 못했던 경험들을 계속 발굴해 선보일 것”이라고 밝혔다.