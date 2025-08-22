[프리미엄뷰]모든 상품이 5000원 이하… 초저가 PL ‘5K PRICE’ 론칭

그동안 이마트는 매달 주요 생필품 50여 종을 최저가 수준으로 판매하는 ‘가격 파격’과 대규모 할인 행사 ‘고래잇 페스타’로 업계를 선도하는 ‘가격 혁신’ 행보를 펼쳐 왔다.
하지만 고물가가 장기화되고 고객의 라이프스타일이 변화하면서 고객 관점으로 ‘가격 혁신’을 한 단계 더 진화시킬 필요가 생겼고, 그 해답으로 이마트의 이름을 직접 걸고 만드는 새로운 자체 브랜드(PL)를 내놓았다.
이마트가 32년간 축적한 상품 개발 노하우를 집약해 전 품목을 5000원 이하로 구성한 새로운 PL ‘5K PRICE(오케이 프라이스)’를 14일 론칭한다고 밝혔다.
이는 작년 7월 이마트와 에브리데이 합병 이후 처음 선보이는 통합 PL로, 전국 이마트와 에브리데이 370여 개 매장에서 동시에 판매된다. 온라인몰 SSG닷컴의 쓱배송을 통해서도 구매 가능하고, 이마트와 에브리데이 280여 개 점포에서 배송되는 퀵커머스를 통해서도 주문할 수 있어 고객 접근성이 크게 향상됐다.
이마트가 10년 만에 새롭게 선보이는 PL ‘5K PRICE’는 3가지 특징을 갖췄다.
첫째, 가공식품과 일상용품 중심으로 ‘초저가 가격 리더십’을 구현했다. ‘5K PRICE’ 상품의 가격은 880원부터 4980원으로 모두 5000원 이하다. 통합 매입과 글로벌 소싱을 활용해 압도적 가격 경쟁력을 확보했고, 일반 브랜드 상품보다 최대 70%까지 가격을 낮췄다. ‘5000원 이하’라는 명확한 가격 기준을 통해 고객에게 ‘정말 저렴하다’는 가격 신뢰를 제공한다는 방침이다.
둘째, 1∼2인 가구 고객을 위해 ‘소용량·소단량 특화 상품’을 개발했다. ‘5K PRICE’는 상품의 용량과 단량을 기존 이마트 주력 판매 상품 대비 25∼50% 줄였다. 이를 통해 근린 상권, 도보 고객 기반의 에브리데이 고객층과, 이마트에서도 소용량 제품 구매를 원하는 고객을 모두 만족시킬 수 있을 것으로 기대된다.
또한 1∼2인 가구를 위한 ‘5K PRICE’부터 창고형 할인점 트레이더스의 대용량 PL ‘T 스탠다드’까지, 포맷별 특성에 맞게 PL 상품의 스펙트럼을 넓혀 고객 선택권을 한층 강화했다.
셋째, 이마트와 에브리데이의 합병 시너지를 극대화했다. 이마트는 작년 7월 에브리데이를 흡수 합병하고 조직과 시스템 통합 과정을 거쳐 올해 1월부터 통합 매입 체계를 구축했다. ‘5K PRICE’는 상품 개발 단계에서부터 통합 매입 시너지 효과를 십분 활용해 압도적인 가격과 품질 경쟁력을 구현해냈다.
이마트는 고물가 시대에 대형마트 본연의 ‘장바구니 물가 안정’ 역할을 다하고 고객 관점의 진정한 ‘가격 혁신’을 구현해 내기 위해 1년여간의 시간을 투자해 ‘5K PRICE’ 상품을 개발했다.
이마트 황운기 상품본부장은 “‘5K PRICE’는 초저가 영역에서도 ‘이마트가 만들면 다르다’라는 자신감의 결과물로 고객의 체감 물가를 낮추는 실질적인 혜택을 제공할 것으로 기대된다”며 “통합 매입을 통해 확보한 원가 경쟁력을 고객과 상품에 재투자해 지속적으로 수익을 창출하며 성장하는 선순환 구조를 만들어 낼 것”이라고 말했다.
초저가에 이마트만의 ‘품질과 기획력’ 담은 ‘5K PRICE’
이마트는 8월 14일 1차로 162종의 ‘5K PRICE’ 상품을 출시한다. 하반기에는 250종으로 상품이 확대될 계획이다.
대표 상품으로 필수 식재료인 ‘카놀라유(500mL), 해바라기유(500mL), 포도씨유(500mL), 올리브유(250mL)’는 대형마트 평균 용량 대비 절반 가격 수준으로 기획했다. 유럽 현지 직소싱을 통해 가격을 대폭 낮춰 판매하며, 특히 올리브유는 브랜드 상품의 행사 가격보다 50% 저렴한 수준이다.
‘5K PRICE 히말라야 핑크 소금 김’은 5g 12봉 구성으로 이마트에서는 주로 20봉 대단량 상품이 판매된다. 히말라야 핑크 소금을 사용해 풍미를 한층 높였고, 가격은 브랜드 상품 대비 70% 이상 저렴한 3980원이다.
‘5K PRICE 맛있는 건? 면’은 건면을 사용해 칼로리를 20∼30% 낮춘 상품이다. 가격은 라면 4봉 2980원, 짬뽕과 짜장 4봉 3280원으로 일반 브랜드 유탕면보다도 최대 45% 저렴하게 판매한다.
단백질 함량을 높인 ‘5K PRICE 밸런스 크랩’(3380원), 설탕을 사용하지 않은 ‘5K PRICE 노슈가 딸기잼’(3980원), 당 함유량을 낮춘 ‘5K PRICE 저당 태양초 고추장’(4780원) 등 건강 맞춤형 상품들도 모두 5000원 이하다.
‘5K PRICE’에만 있는 이색 상품과 새로운 조리법을 활용한 차별화 상품도 출시된다.
‘5K PRICE 양파칩’(2980원)은 양파 함량이 97%에 달하는 원물 스낵으로 국내 대형마트에서 처음 판매되는 형태의 간식류 상품이다. ‘5K PRICE 닭강정’(4980원)은 별도의 조리 과정 없이 먹을 수 있는 급속 냉동 제품으로, 바삭한 식감이 특징이다.
초저가 가능하게 만든 ‘통합 매입’과 ‘글로벌 소싱’
‘5K PRICE’가 뛰어난 가격 경쟁력을 확보할 수 있었던 비결은 이마트·에브리데이 통합에 따른 통합 매입 체계 구축과 해외 우수 제조사 활용 덕분이다.
또한 ‘5K PRICE’ 상품의 약 25%는 글로벌 제조사와 전략적 협업을 통해 개발된 상품이다. ‘5K PRICE 스페인 NFC 오렌지주스 100%’(3980원)는 오렌지 과육이 담긴 냉장 착즙 주스로 세계적인 오렌지 산지인 스페인에서 매달 컨테이너 단위로 들여온다. ‘5K PRICE 천연펄프 3겹 화장지 30mX12롤’(4480원)과 ‘5K PRICE 휴대용 면도기 3중날 10입’(2980원)은 글로벌 유통 업체의 주문자상표부착생산(OEM) 제조로 유명한 헝안그룹과 시루이사(社)를 새롭게 발굴해 가격은 낮추고 품질은 높였다.
이마트는 ‘5K PRICE’ 출시를 기념해 8월 14일부터 27일까지 특별 이벤트를 진행한다.
먼저, ‘5K PRICE’ 상품 구매 고객을 대상으로 이마트 앱과 에브리데이 앱에서 경품 추첨을 진행해 1등(5명) 고객에게는 24K 순금 1돈을, 2등(100명) 고객에게는 이마티콘 5000원을 증정한다. 아울러 이마트에서 ‘5K PRICE’ 상품을 3만 원어치 이상 구매한 고객에게는 구매 다음 날부터 13일간 사용 가능한 e머니 3000점을 지급한다.
