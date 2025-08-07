두보식품, 정희원 박사와 공동개발한 저속노화 혼합곡 2종 출시

정 박사는 저서 ‘느리게 나이 드는 습관’ 등을 출간하고, 다양한 미디어를 통해 ‘저속노화 전도사’로 활발하게 활동하고 있다.
이번에 출시된 저속노화 혼합곡은 단백질과 식이섬유가 풍부한 렌틸콩, 국산 갈색가바현미, 이탈리아 고대곡물 파로 등 통곡물을 주 원료로 사용했다. 정 박사가 단백질 함량, 식이섬유 함량, 당지수(GI), 국산 비율, 탄소 발자국 등을 종합적으로 고려해 직접 제안했다.
신제품 2종은 △렌틸콩 가바현미 혼합곡 △파로 통곡물 혼합곡 으로 정희원 박사가 ‘저속노화 식사법’ 책을 통해 소개한 한국형 지중해 식사법을 적용할 수 있도록 구성되어 있다. 한국형 지중해 식단이란 뇌 건강 및 적정 체중 관리에 좋은 지중해식 식단을 우리 식생활에 맞게 곡물 중심으로 재구성한 건강한 식사법으로, 렌틸콩 혼합곡은 콩 단백질을 포함한 핵심 곡물로 구성됐다. 파로 혼합곡은 콩에 대한 거부감이 있는 소비자를 위한 대체 옵션이다.
저속노화 혼합곡 2종은 미리 불릴 필요 없이 ‘잡곡’모드로 하면 가장 맛있고, 렌틸혼합곡의 경우 ‘백미’모드로 하면 꼬들꼬들하게 콩 모양이 살아있게 조리 가능하다. 기호에 따라 백미를 섞어 조리해도 좋다.
두보식품 담당자는 “요즘 뜨겁게 떠오른 저속노화 트렌드에 발맞춰 건강 맞춤형 곡물 제품을 개발했다”라며 “해당 제품을 통해 매일 먹는 밥으로 쉽게 저속노화를 실천할 수 있기에 건강식에 관심있는 소비자들의 관심을 받고 있다”고 전했다.
해당 제품은 전국 이마트, 홈플러스, 롯데마트, GS슈퍼를 포함한 대부분의 대형마트에서 만나볼 수 있으며, 두보식품 스마트스토어, 쿠팡 등 주요 유통 플랫폼에서도 확인할 수 있다.
