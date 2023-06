“스윙 유어 드림” 나눔 실천하는 사회공헌 브랜드 출범

지역 교육격차 해소를 위한 프로그램 ‘골프존과 함께 하는 IT 교육 기부’ 진행 모습.

IT, 골프-스포츠테크 기반의 디지털 교육 및 기부

골프, 꿈나무 발굴과 세계적 선수 육성 지원

나눔, 임직원과 함께하는 사회공헌 활동

문화, 문화예술 일자리 창출과 후원

골프존뉴딘그룹(회장 김영찬)은 사회공헌 통합 브랜드 ‘스윙 유어 드림(Swing your dream)’을 출범했다고 19일 밝혔다. ‘Swing your dream’은 ‘당신의 꿈을 응원합니다’라는 의미로 기존 소외 계층 일자리 창출 캠페인 슬로건을 골프, IT, 문화, 나눔의 그룹사 사회공헌 활동 전 영역으로 확장, 통합한 것이다. 이를 통해 글로벌 골프 플랫폼 기업으로서 IT 기술력을 활용한 디지털 교육 분야 사회공헌 활동을 적극 전개해 나갈 예정이다.골프존뉴딘그룹은 디지털 교육 사업 강화의 일환으로 12월까지 청년 교육 사회적 협동조합인 ‘씨드콥’과 함께 산간 지역 학생을 대상으로 한 디지털 교육 프로그램을 시행한다. 교육부와 한국과학창의재단에서 지역 교육 격차를 해소하기 위한 프로그램인 ‘함성소리’와 ‘진로체험버스’ 사업에 참여해 약 300명의 학생에게 골프와 IT를 기반으로 한 스포츠테크 교육을 제공할 계획이다.그뿐만 아니라 그룹사 통합 CSR BI 발표를 기념해 골프존파스텔합창단 디지털 싱글 앨범 ‘Swing Your Dream’을 이달 말에 발매할 계획이다. 이번 앨범에는 2018년 2월 창단 이후 5주년을 맞이한 골프존파스텔합창단 단원들의 자전적인 스토리를 담은 뮤지컬 장르의 노래 3곡이 수록된다.골프존뉴딘그룹은 글로벌 골프 플랫폼 기업으로서 다양한 IT·디지털 분야 사회공헌 활동을 지속적으로 전개해 왔다. 2017년 초등학생을 대상으로 ‘VR 스포츠체험’을 진행하며 본격적으로 골프 시뮬레이터 및 IT를 접목한 디지털 교육을 시작했다. 이어 2018년에도 청소년들의 IT·VR 분야 직업군 탐색을 위한 ‘뉴딘교실’을 개최해 직업 체험 기회를 제공했다. 골프존에서는 2021년부터 연간 1억 원의 기부금을 통해 디지털 플랫폼을 통한 학습 지원 활동을 시행하고 있으며 2022년에는 취업 연계 과정으로 ‘골프존 테크 아카데미’를 운영한 바 있다.골프존뉴딘그룹은 디지털 기기 및 물품 기부 활동도 꾸준히 시행했다. 2011년 충남대에 PC를 기증한 것을 시작으로 코로나 시기 디지털 격차 해소를 위해 2020년 1억 원 상당의 디지털 기기를 후원하고 2021년에는 임직원들이 동참해 제작한 디지털 동화책을 다문화 가정과 시각장애 아동에게 기증했다. 향후에도 골프존뉴딘그룹은 디지털과 IT 분야의 사회공헌 활동을 적극적으로 확대해 나갈 예정이다.골프존뉴딘그룹은 2015년 재단법인 유원골프재단을 설립해 골프 꿈나무를 후원하는 다양한 활동을 전개하고 있다. ‘꿈나무 발굴 및 유망주 후원’ 프로그램을 통해 현재까지 230여 명의 유소년 골프 꿈나무들에게 장학금을 전달하고 2017년부터 중·고등학교 16개교에 최첨단 실내 스크린 골프 GDR 시스템을 기증하는 등 아낌없이 지원했다. 골프존에서는 2019년부터 유망 선수 후원 프로그램을 통해 40여 명의 선수를 후원해 오고 있으며 유원골프재단에서는 유망주들이 골프존 레드베터아카데미의 체계적인 훈련 프로그램을 지원해 실력과 재능을 마음껏 펼칠 수 있는 환경을 제공하고 있다. 그 결과, 2021 시즌 한국프로골프(KPGA) 코리안투어 신인왕 김동은, 투어 통산 3승을 거둔 김한별, 2023 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 두산 매치플레이 챔피언십에서 우승을 차지한 성유진 등 다양한 프로 선수를 배출했다.골프존뉴딘그룹의 나눔 활동은 △임직원 자원봉사 △취약 계층 아동 후원 활동 △골프존문화재단 지역 사회공헌 △그룹사 기부 활동 등으로 살펴볼 수 있다. 2016년부터 본사가 소재한 강남구의 수서 지역을 위한 봉사활동을 지속적으로 시행해 올해 3월 강남구청으로부터 감사장을 수상했다. 학대 피해 아동 후원 및 밀키트 지원 사업 등을 통해 취약 계층 아동을 지원하고 있으며 백혈병소아암환아와 소아당뇨환아들을 위한 기부 활동도 진행했다. 특히 2022년부터는 임직원들이 헌혈 캠페인에 동참해 연간 100장 이상의 헌혈증을 소아암환아들에게 기부하기도 했다. 더불어 골프존이 성장의 기반을 마련해 온 대전 지역을 위한 다양한 나눔 활동도 주요하게 진행하고 있다. 골프존문화재단을 중심으로 대전 지역 문화 나눔과 사회 소외 계층 후원을 2010년부터 진행해 2017년에는 자원봉사 대상 대통령표창을 수상했다. 더불어 골프존뉴딘그룹은 2021년부터 연간 5억 원을 대전 사랑의열매에 기부하며 대전 지역 첫 번째 나눔명문기업 골드회원(5억 원 이상)에 이름을 올렸다.골프존뉴딘그룹은 소외 계층을 위한 문화예술 일자리 지원 사업을 적극 시행하고 있다. 2018년 2월, 발달·뇌병변·정신장애 등 다양한 장애를 가진 청년들로 창단된 골프존파스텔합창단은 지휘자 및 반주자 포함 현재 총 15명이 재직 중이다. 이외에도 120여 명의 장애인 및 북한 이탈 주민이 골프존뉴딘그룹 계열사별 다양한 업무 영역에서 일자리를 찾았다. 특히 2021년에는 지속적으로 북한 이탈 주민의 사회 정착 지원 및 일자리 창출에 힘썼던 공로를 인정받아 통일부 장관 표창 수상의 영예를 안았다. 이외 골프존문화재단을 통해 미술작가, 한국전통예술인, 공연예술가 등 다양한 영역의 문화예술 활동을 지속적으로 후원해 왔다.최덕형 골프존뉴딘그룹 대표이사는 “소외계층과 이웃들의 꿈을 응원하기 위해 노력을 다하겠다는 의지를 담아 이번 사회공헌 통합 BI를 발표했다”라며 “글로벌 골프 플랫폼 기업의 기반을 이루는 골프, IT, 문화, 나눔을 통해 진정성 있는 사회공헌 활동을 전개하도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.윤희선 기자 sunny03@donga.com