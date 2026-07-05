조수미 데뷔 40주년 기념전시 ‘CONTINUUM : 四季의 노래’ 개막

  • 동아일보

  • 입력 2026년 7월 5일 16시 10분

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SMI엔터테인먼트 제공
SMI엔터테인먼트 제공
세계적인 소프라노 조수미의 데뷔 40주년을 기념하는 전시 ‘CONTINUUM : 四季의 노래’가 2일 서울 강남구 갤러리 아트큐브 2R2에서 개막했다.

전시는 조수미가 세계 무대에서 걸어온 40년의 시간을 ‘봄·여름·가을·겨울’이라는 사계의 흐름으로 풀어냈다. 아시안게임 등 국제행사와 무대에서 조수미가 입었던 서승연 디자이너의 드레스와 훈장, 공연 소품과 미술 작품을 전시한다.

전시를 총괄 기획한 SMI엔터터인먼트(대표 조영준)의 정유림 감독은 “조수미의 40년은 한 예술가의 역사를 넘어 한국 문화예술의 자산”이라며 “관람객들이 음악과 미술, 그리고 시간을 함께 여행하는 특별한 경험을 하길 바란다”고 말했다. 다음 달 22일까지.

#조수미#갤러리 아트큐브#데뷔 40주년
김민 기자 kimmin@donga.com
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