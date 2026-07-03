미자, 1억 잃고도 SK하이닉스 ‘몰빵’…“손해 메우겠다”

개그우먼 미자가 주식 투자로 약 1억 원에 가까운 손실을 본 뒤 남편 김태현 앞에서 처음으로 눈물을 쏟았던 사연을 털어놨다. 큰 손실을 경험했지만 곧바로 SK하이닉스에 재투자한 사실도 공개해 눈길을 끌었다.
지난 1일 유튜브 채널 ‘미자네 주막’에는 ‘며칠 전 주식으로 1억 잃은 미자. 야수의 심장으로 다시 몰빵한 종목은?’이라는 제목의 영상이 공개됐다.
영상에서 김태현은 “지난번 건설주에 투자해 손실을 봤다고 했는데 영상을 찍은 다음 날 손해를 감수하고 모두 정리했다”며 “거의 1억 원 가까운 손실이었다”고 말했다.
미자는 “정말 크게 손해를 보고 전부 매도했다”고 담담하게 말했다.
이어 당시 심경도 솔직하게 털어놨다. 그는 “손실을 보고 참고 있었는데 남편이 ‘괜찮아?’라고 묻는 순간 눈물이 터졌다”며 “오빠 앞에서 그렇게 엉엉 운 건 처음인 것 같다”고 회상했다.
김태현 역시 “1억 가까운 손실이라 쉽게 ‘잊어버려’라고 말할 수 있는 금액이 아니었다”고 당시를 떠올렸다.
하지만 미자는 큰 손실 이후 곧바로 다시 투자에 나섰다. 김태현은 “보통은 그렇게 손실을 보면 시장을 떠나는데 다음 날 바로 SK하이닉스에 들어갔다”며 “말렸지만 결국 투자했다”고 밝혔다.
미자는 “전문용어로 ‘몰빵’이라고 한다”며 “건설주에서 잃은 돈은 반드시 메우고 나오겠다는 생각으로 투자했다”고 말했다.
또 자신의 투자 소식이 알려진 뒤 예상치 못한 반응도 전했다. 그는 “SNS와 메시지로 ‘제발 SK하이닉스에서 빠져달라’는 연락이 정말 많이 왔다”며 웃었다.
이어 “최근에는 주식 관련 방송 섭외도 계속 들어온다”며 “저는 영향력이 있는 사람이 아니라 그냥 개미 투자자일 뿐”이라고 말했다.
김태현은 “사람들이 정말 미자의 투자만 보고 걱정하더라”고 농담을 던졌고, 두 사람은 유쾌한 분위기 속에서 주식 이야기를 이어갔다.
한편 미자는 배우 장광·전성애 부부의 딸로, 지난 2022년 개그맨 김태현과 결혼했다. 현재 유튜브 채널 ‘미자네 주막’을 통해 다양한 일상과 입담을 선보이며 팬들과 소통하고 있다.
배정한 기자 hani@donga.com
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