정경호-수영 14년 열애 끝에 결별…“동료로 남기로”

배우 정경호(43)와 그룹 소녀시대 멤버이자 배우인 수영(36·최수영)이 14년 열애 끝에 결별했다. 두 사람은 2012년에 만나기 시작해 2014년 열애 사실을 인정하고 공개 연애를 해 왔었다.
정경호와 수영 소속사 모두 9일 두 사람의 결별을 인정하며 동료로 남기로 했다고 밝혔다.
최근 온라인 커뮤니티와 소셜미디어에서 수영과 정경호가 서로의 계정을 끊었다고 알려지며 두 사람의 결별설이 확산했다.
정경호와 수영은 2014년 열애를 인정하고 공개 연애를 해 왔다. 당시 두 사람의 소속사는 “친한 연예계 선후배 사이로 지내다가 가까워져 좋은 감정을 가지고 만나고 있다”고 밝혔다. 이후 두 사람은 예능 프로그램 등을 통해 서로에 대한 애정을 나타내 팬들의 응원을 받았다.
정경호는 2003년 KBS 20기 공채 탤런트로 데뷔했다. 드라마 ‘미안하다, 사랑한다’ ‘자명고’ ‘그대 웃어요’ ‘순정에 반하다’ ‘슬기로운 감빵생활’ ‘슬기로운 의사생활’ ‘노무사 노무진’ 등에 출연했다.
수영은 2002년 한일 합작 프로젝트 그룹 Route 0으로 데뷔했다. 이후 그룹 소녀시대로 연예계에서 활발히 활동했다. 연기 활동도 병행했다. 최근 비공식 걸그룹 ‘효리수’로 활동했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
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