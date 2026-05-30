“달걀만큼 단백질 풍부”…16㎏ 감량 홍현희도 반한 ‘들기름 두부구이’

지난 27일 홍현희는 자신의 인스타그램을 통해 ‘들기름 두부구이’ 사진을 올렸다. 노릇하게 구워진 두부의 비주얼이 눈길을 끈다. 홍현희는 16㎏ 감량 이후에도 꾸준한 자기 관리를 이어가고 있다.
두부는 식물성 단백질 식품으로 다이어트 식단에 자주 활용된다. 하버드대 의대 산하 건강 매체 하버드 헬스 퍼블리싱(Harvard Health Publishing)에 따르면 두부는 단백질과 칼슘, 망간, 구리, 셀레늄 등이 풍부하다. 또한 다른 단백질 공급원에 비해 열량이 낮은 편이며, 함유된 지방 대부분이 심혈관 건강에 도움이 되는 다중불포화지방산으로 구성돼 있다.
유튜브 채널 ‘내과전문의 닥터케이 Dr.K’에서는 두부를 고품질 식물성 단백질 공급원으로 소개했다. 실제로 두부 100g당 단백질 함량은 약 9.3g으로 달걀(11.4g)과 비슷한 수준이며, 체내 이용률도 높은 편이라고 설명했다. 또한 두부에 함유된 이소플라본이 여성호르몬인 에스트로겐과 유사한 역할을 해 폐경기 증상 완화와 골다공증, 심혈관계 질환 예방에 도움을 줄 수 있다고 전했다.
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