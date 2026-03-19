본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
문화
신문윤리위, 정기총회…감사 재선임 및 윤리위원 위촉
동아일보
업데이트
2026-03-19 20:16
2026년 3월 19일 20시 16분
입력
2026-03-19 19:59
2026년 3월 19일 19시 59분
조종엽 차장
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260319/133567363/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
한국신문윤리위원회는 19일 서울 중구 한국프레스센터에서 정기총회를 열고 박진오 강원일보 사장과 한인섭 중부매일 사장을 감사로 재선임했다. 이사회에선 손동영 서울경제 발행인과 김병직 문화일보 발행인, 박일근 한국일보 수석 논설위원, 김윤덕 조선일보 선임기자, 장진복 서울신문 차장이 2026, 27년도 윤리위원으로 위촉됐다.
조종엽 기자 jjj@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
광화문은 이미 ‘아미 로드’…“BTS 보이는 모든 곳이 포토존”
2
李 “기간제 2년 되면 정규직 전환, 말은 좋은데 되레 장애”
3
이부진 주총 패션 ‘구찌 재킷에 발렌티노 시스루’…가방은 에르메스
4
대낮 하늘서 굉음…7t짜리 불덩어리가 떨어졌다
5
[단독]작년 지방대 의·치·한의·약대 731명 중도 이탈…정원의 18%
6
전직 부기장, 택배기사 위장해 ‘살인 표적’ 4명 자택 답사
7
이란, 카타르 LNG 이어 사우디 정유시설도 드론 공격
8
집에서 해도 된다…근력운동 새 지침, 핵심은 ‘꾸준함’ [노화설계]
9
가방에 맞은 머리 극심통증…병원가니 “뇌종양입니다”
10
버스기사 쓰러지자 핸들 잡은 승객…대형참사 막았다(영상)
1
[송평인 칼럼]한 사람을 위한 사법 변경
2
주호영 “호남출신, 대구 만만히 봐” 이정현 “꿩-알 먹고 털도 탐내”
3
[사설]“우린 공소청장이라 부르면 돼”… 與 대표의 어깃장
4
김어준 유튜브 나간 한준호, ‘거래설’-정청래 때렸다
5
가스전 폭격당한 이란, 카타르 ‘LNG 심장’ 보복 공격
6
주호영 “이정현, 지선 장애물…이진숙 전략공천? 대구시민 무시”
7
하투하 ‘강강술래 경호’ 눈총…“인천공항 입구 독차지”
8
李 “고용유연성, 노동자 일방적 희생 옳지 않아”
9
‘의원직 상실’ 與양문석 “재판소원 진행하지 않기로”
10
美, 하르그섬 지상군 투입? 해병대 2500명 탄 상륙함, 日서 중동 이동
트렌드뉴스
많이 본
댓글 순
1
광화문은 이미 ‘아미 로드’…“BTS 보이는 모든 곳이 포토존”
2
李 “기간제 2년 되면 정규직 전환, 말은 좋은데 되레 장애”
3
이부진 주총 패션 ‘구찌 재킷에 발렌티노 시스루’…가방은 에르메스
4
대낮 하늘서 굉음…7t짜리 불덩어리가 떨어졌다
5
[단독]작년 지방대 의·치·한의·약대 731명 중도 이탈…정원의 18%
6
전직 부기장, 택배기사 위장해 ‘살인 표적’ 4명 자택 답사
7
이란, 카타르 LNG 이어 사우디 정유시설도 드론 공격
8
집에서 해도 된다…근력운동 새 지침, 핵심은 ‘꾸준함’ [노화설계]
9
가방에 맞은 머리 극심통증…병원가니 “뇌종양입니다”
10
버스기사 쓰러지자 핸들 잡은 승객…대형참사 막았다(영상)
1
[송평인 칼럼]한 사람을 위한 사법 변경
2
주호영 “호남출신, 대구 만만히 봐” 이정현 “꿩-알 먹고 털도 탐내”
3
[사설]“우린 공소청장이라 부르면 돼”… 與 대표의 어깃장
4
김어준 유튜브 나간 한준호, ‘거래설’-정청래 때렸다
5
가스전 폭격당한 이란, 카타르 ‘LNG 심장’ 보복 공격
6
주호영 “이정현, 지선 장애물…이진숙 전략공천? 대구시민 무시”
7
하투하 ‘강강술래 경호’ 눈총…“인천공항 입구 독차지”
8
李 “고용유연성, 노동자 일방적 희생 옳지 않아”
9
‘의원직 상실’ 與양문석 “재판소원 진행하지 않기로”
10
美, 하르그섬 지상군 투입? 해병대 2500명 탄 상륙함, 日서 중동 이동
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
[단독]BTS, 뉴욕 맨해튼 상공서 드론쇼로 컴백 신호탄
“두 눈을 의심” 美 대낮에 나타난 ‘7톤 유성’…굉음과 함께 떨어졌다
李 “기간제 2년 되면 정규직 전환, 말은 좋은데 되레 장애”
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0