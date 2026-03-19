신문윤리위, 정기총회…감사 재선임 및 윤리위원 위촉

안녕하세요. 조종엽 차장입니다.

한국신문윤리위원회는 19일 서울 중구 한국프레스센터에서 정기총회를 열고 박진오 강원일보 사장과 한인섭 중부매일 사장을 감사로 재선임했다. 이사회에선 손동영 서울경제 발행인과 김병직 문화일보 발행인, 박일근 한국일보 수석 논설위원, 김윤덕 조선일보 선임기자, 장진복 서울신문 차장이 2026, 27년도 윤리위원으로 위촉됐다.



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