‘케데헌’ 감독, 오스카서 K라면 봉지째 먹방

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’의 ‘아카데미 시상식’(오스카) 2관왕 현장에 한국 라면이 등장했다. 주제가 ‘골든’을 부른 이재는 시상식 후 한식으로 뒤풀이하는 사진을 올리는 등 케데헌의 오스카 수상을 계기로 K푸드가 다시 주목을 받고 있다.
15일(현지 시간) 미국 로스앤젤레스에서 열린 제98회 아카데미 시상식 후 케데헌의 공동 연출자 크리스 아펠한스 감독이 객석에서 젓가락으로 신라면을 봉지째 먹는 사진이 공개됐다(사진). 아펠한스 감독의 아내 모린 구 작가가 자신의 인스타그램에 올린 것이다. 구 작가는 한국계 미국인 화가이자 작가다. 온라인에서는 “합성이 아니라 진짜냐”, “생라면 뿌셔 먹으면 맛있지, 맛잘알(맛을 잘 아는 사람)이다” 등 다양한 반응이 이어졌다.
아펠한스 감독의 모습이 온라인상에서 화제가 되자 케데헌 공동 연출자 매기 강 감독은 17일 자신의 인스타그램에 ‘완벽한 오스카 스낵(The perfect Oscars snack)’이라는 문구와 함께 오스카에서 자신이 봉지째 라면을 먹던 모습을 올렸다. 이들이 먹은 신라면의 포장은 농심이 넷플릭스와 협업해 만든 것으로, 케데헌 주인공 중 한 명인 ‘미라’ 그림이 그려져 있다.
한편, 이재는 오스카에서 주제가상을 받은 뒤 17일 소셜네트워크서비스(SNS)에 국밥과 트로피 사진을 올렸다. 시상식 후 골든을 함께 부른 ‘헌트릭스’ 멤버 오드리 누나, 레이 아미를 포함한 지인들과 함께 한국 식당에서 국밥을 먹으며 소박한 뒤풀이를 한 것으로 보인다.
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