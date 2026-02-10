‘6세 연하 건축가와 열애’ 서정희 “사랑이 버티게 했다”

방송인 서정희가 유방암 투병 과정에서 유방 전절제 수술을 받았던 사실을 공개했다. 암 치료 이후의 삶과 회복 과정, 그리고 주변 사람들의 지지가 환자에게 미치는 영향까지 함께 전하면서 시청자들의 관심이 이어지고 있다.
11일 방송되는 tvN STORY 예능프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에는 서정희가 게스트로 출연해 투병 경험을 직접 털어놓는다. 이날 그는 동안 비결을 묻는 질문에 “피부과에 한 달에 한 번 가고 사우나를 좋아한다”고 답했고, 이어 목욕탕 이용에 대한 질문이 나오자 “가슴 수술 이후 사람들이 내 가슴의 현장을 보고 싶어 하는 것 같았다”고 말하며 당시 심경을 전했다.
서정희는 유방암 투병 시기를 떠올리며 “너무 당황스럽고 힘들었다”며 “한쪽 가슴이 없어 남자처럼 보이니까 확장기를 끼고 지냈고, 그 시간을 견디는 것이 정말 아팠다”고 말했다. 이영자가 “암이라는 단어가 주는 공포가 얼마나 컸겠느냐”고 공감하자 그는 고개를 끄덕이며 당시의 심리적 부담을 전했다.
그는 이어 “아플 때 사랑하는 사람을 만났고, 그 힘이 매우 컸다”며 현재 연인인 6세 연하 건축가 김태현 씨에게 받은 위로와 응원이 회복 과정에서 큰 힘이 됐다고 밝혔다.
서정희는 2022년 유방암 진단을 받은 뒤 유방 전절제술과 항암 치료를 마쳤으며, 이후 복원 수술까지 완료한 상태다.
