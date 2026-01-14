제시카, 솔로콘서 소녀시대 메들리…“모든 일 혼자 일어나지 않아”

그는 지난 13일 소셜미디어에 “어나더 리플렉션 오브 어스 생큐 포 레팅 미 샤인. 넌 오브 디스 해펀스 얼론. 유 메이드 잇 에코 어라운드 더 월드(Another reflection of us Thank you for letting me shine. None of this happens alone. You made it echo around the world)”란 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.
글 속 “모든 일은 혼자 일어나지 않아”(None of this happens alone)라는 문구가 눈길을 끌었다.
해당 콘서트에서 제시카는 소녀시대 노래 ‘다시 만난 세계’ ‘소원을 말해봐’ 등을 부른 것으로 알려졌다.
제시카는 지난 2008년 소녀시대로 데뷔했으나 2014년 탈퇴했다.
그는 2016년 미니 1집 앨법 ‘위드 러브, 제이’(With Love, J)를 발매하며 솔로로 데뷔했다.
제시카는 2020년 8월 출간한 소설 ‘브라이트’에서 소녀시대 활동을 연상케 하는 내용을 담아 논란을 빚었다. 소설은 주인공이 9인조 걸그룹에서 배척당해 퇴출되는 이야기를 다뤘다.
그는 패션·요식업 등 사업 중 2022년 중국 걸그룹 재데뷔 오디션 프로그램 ‘승풍파랑적저지3(乘風破浪的姐姐)’에 출연해 최종 2위에 올랐다.
