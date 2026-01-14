[오늘의 운세/1월 14일]

● 쥐
48년 모든 것은 세월이 약이다.
60년 가끔은 일상생활에서 벗어나 볼 것.
72년 일일이 참견하지 말고 맡겨 놓을 것.
84년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
96년 오늘은 정장보다는 간편한 캐주얼이 좋다.
08년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
● 소
37년 때로는 알고도 모르는 척하는 것이 좋다.
49년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해줄 것.
61년 작은 일도 대충 하지 말고 신중할 것.
73년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
85년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
97년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받는다.
● 범
38년 행운의 여신이 함께하고 있다.
50년 사업이든 애정이든 마음껏 뜻을 펼쳐 보아라.
62년 계획한 일이 순풍에 돛을 달게 될 듯.
74년 앞에서 끌어 주고 뒤에서 밀어준다.
86년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
98년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남의 기회.
● 토끼
39년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
51년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
63년 돈 되는 일이나 실리가 되는 일이 생길 수 있다.
75년 드러나지 않는 거래에 좋은 날.
87년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
99년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
● 용
40년 이것도 마음에 들고 저것도 마음에 들 듯.
52년 몸은 하나지만 오라는 곳은 많다.
64년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
76년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
88년 충동구매와 과음은 금물!!
00년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
● 뱀
41년 귀찮거나 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
53년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
65년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
77년 중요한 약속은 다음으로 미루어라.
89년 잠시 차 한 잔의 여유가 필요.
01년 때로는 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
● 말
42년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관.
54년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
66년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
78년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
90년 과욕은 금물, 현실에 만족해야.
02년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
● 양
43년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
55년 중요한 일은 내일을 기약해라.
67년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
79년 능력 발휘하고 이미지 좋아진다.
91년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남.
03년 좀 더 적극적이고 좀 더 긍정적인 마인드 필요.
● 원숭이
44년 고질병에서 해방이 되는 기상!
56년 새로운 일이 생기거나 상황이 호전된다.
68년 아직 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
80년 미혼남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다.
92년 바쁘고 유쾌한 하루가 될 듯.
04년 마음에 꼭 들어도 한 번 더 생각해 볼 것.
● 닭
45년 마음에 안 들어도 싫은 내색하지 말 것.
57년 기대하지 않았던 인연들에게 도움을 받게 된다.
69년 예상이나 계획보다 늦어질 수 있다.
81년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
93년 장거리 출장이라면 동남방에 귀인.
05년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
● 개
46년 금전거래 하지 말고 투자도 자제할 것.
58년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
70년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
82년 강함보다는 부드러움이 더 효과적이다.
94년 마음에 들어도 신중하게 결정할 것.
06년 기대하지 않았던 일에 성과가 있다.
● 돼지
47년 오해로 인한 구설에 시달릴 수 있다.
59년 오늘은 가급적 대중교통 이용할 것.
71년 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것.
83년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
95년 마음은 급한데 일은 잘 진행되지 않을 수 있다.
07년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
인천철학관 박성희 원장
