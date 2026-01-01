[오늘의 운세/1월 15일]

● 쥐 48년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기. 60년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통. 72년 모든 것은 시간이 해결해 준다. 84년 가끔은 바쁜 일상에서 벗어나 자유 시간 갖기. 96년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다. 08년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
● 소 37년 즐거움에 시간 가는 줄도 모를 수 있다. 49년 마음은 있지만 현실은 잘 안 따라줄 듯. 61년 생각은 많고 일은 잘 진행되지 않을 듯. 73년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것. 85년 한발 물러서는 양보가 필요할 때. 97년 우정도 좋지만, 현실적으로 냉정히 판단해라.
● 범 38년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯. 50년 하고 싶으면 자신감을 갖고 추진. 62년 마음에 안 들어도 실리에 따라 수용해야 할 때가 있는 법. 74년 결과도 중요하지만 과정도 중요. 86년 이미지 상승하고 대인관계 호전. 98년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다. ● 토끼 39년 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것. 51년 작은 불편은 잊고 낙천적이고 긍정적인 마인드 가질 것. 63년 마음에 들어도 무리하지 말 것. 75년 조금 힘들어도 인내심 갖기. 87년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것. 99년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
● 용 40년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다. 52년 그간 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다. 64년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다. 76년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관 할 것. 88년 작은 일에서도 기쁨을 맛보게 될 듯. 00년 주위 사람들과 좀 더 친밀하게 지낼 것.
● 뱀 41년 기다리던 일이 갑자기 해결이 될 수 있다. 53년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다. 65년 잘되어가던 일에 갑작스런 문제 생길 수 있다. 77년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것. 89년 서로 대화가 통하고 새로운 비전이 생긴다. 01년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
● 말 42년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀려지는 형상. 54년 서로 마음은 잘 맞지만 일은 더딜 수 있다. 66년 집안일은 배우자와 대화할 것. 78년 과음과 과식은 절대금물! 90년 기대하지 않았던 사람에게 적절한 도움 받게 된다. 02년 현실의 작은 것에 만족할 줄 아는 것이 행복.
● 양 43년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것. 55년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 67년 계획한 일이 순풍에 돛을 단 듯 나아가게 된다. 79년 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다. 91년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다. 03년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
● 원숭이 44년 바쁘긴 해도 유쾌한 하루가 될 듯. 56년 돈 쓰는 재미와 사람 만나는 즐거움. 68년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯. 80년 급히 서둘러서 되는 일은 없고 시간이 약이다. 92년 매사에 자신감을 가지고 행동할 것. 04년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
● 닭 45년 아랫사람에게 잘해주어야 복을 받는다. 57년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다. 69년 작은 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것. 81년 옛것을 지키고 존중할 것. 93년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요. 05년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
● 개 46년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것. 58년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯. 70년 인간관계 좋아지고 서로 마음이 통할 수 있다. 82년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것. 94년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요. 06년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다.
● 돼지 47년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다. 59년 예상치 못한 경사가 있게 된다. 71년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다. 83년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다. 95년 서쪽 방향이 길하며 때아닌 감기 주의할 것. 07년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
