[오늘의 운세/1월 16일]

● 쥐 48년 무거운 것 들거나 과로하지 말 것. 60년 금전 문제로 작은 고민이 생길 수 있다. 72년 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라. 84년 마음에 들지 않아도 참고 견디면 빛을 본다. 96년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법. 08년 마음 맞는 사람끼리 좋은 시간 가져 볼 것.
● 소 37년 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라. 49년 무리한 욕심은 실패를 낳는다. 61년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다. 73년 책임 못 질 일은 하지 말 것. 85년 작은 것에 얽매이지 말고 크게 생각할 것. 97년 자신감은 좋지만 겸손함을 잃지 말 것.
● 범 38년 오랫동안 같이 했던 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다. 50년 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다. 62년 이익도 되고 명분도 생긴다. 74년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 86년 금전 운 좋아지거나 먹을 복 생긴다. 98년 미래도 중요하지만 현재에 충실할 것.
● 토끼 39년 운수 좋은 날, 반가운 소식이나 공돈 들어온다. 51년 미우나 고우나 내 가족이 최고. 63년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것. 75년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯. 87년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다. 99년 넉넉한 마음으로 따뜻하게 대해 줄 것.
● 용 40년 중요한 결정은 오전이 좋다. 52년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것. 64년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것. 76년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라. 88년 때로는 수수한 차림이 더 좋다. 00년 매사에 낙천적이고 긍정적으로 생각할 것.
● 뱀 41년 자신감도 지나치면 병이다. 53년 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다. 65년 남의 일에 참견하지 말라. 77년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히 내려야 후회가 없다. 89년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것. 01년 복잡하게 생각하지 말고 단순하게 바라볼 것.
● 말 42년 작은 허물은 덮어 주고 모르는 척할 것. 54년 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관. 66년 값비싼 물건 구입은 가능한 다음에. 78년 할 일은 많은데 시간이 부족. 90년 대인관계가 좋아지고 넓어진다. 02년 아무리 급해도 안전한 방법을 선택할 것.
● 양 43년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라. 55년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 67년 지나간 일에 집착하지 말 것. 79년 갑작스러운 투자나 지출을 자제해 재정 균형 지킬 것. 91년 편견이나 고정관념에서 벗어날 것. 03년 복 들어오는 날, 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
● 원숭이 44년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것. 56년 일은 바쁘지만 보람도 크고 성과가 따른다. 68년 모든 것은 시간이 해결해 준다. 80년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다. 92년 중요한 일은 오후에 결정할 것. 04년 동료나 가족과 호흡을 맞추어야 한다.
● 닭 45년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라. 57년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다. 69년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다. 81년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다. 93년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 05년 서두러지 말고, 잘된다고 과신하지 말고 겸손. ● 개 46년 계획한 일이 한꺼번에 진행된다. 58년 늦은 오후의 거래가 더 좋다. 70년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다. 82년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다. 94년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문. 06년 그간의 성실함을 인정받고 입지가 좋아 진다.
● 돼지 47년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것. 59년 마음은 급해도 내일로 미루어라. 71년 돌다리도 두드려 보고 건너라. 83년 확인! 또 확인이 필요하다. 95년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것. 07년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
