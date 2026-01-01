[오늘의 운세/1월 18일]

● 쥐
48년 마음은 평화! 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
60년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
72년 자신 있는 일, 해 본 일에 집중해라, 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
84년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
96년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
08년 마음 맞는 사람끼리 좋은 시간 가져 볼 것.
● 소
37년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
49년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
61년 계획대로 순차적으로 할 것, 지나치면 모자람만 못한 법.
73년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
85년 먹을 복이 생기거나 칭찬받을 일 있다.
97년 자신감은 좋지만 겸손함을 잃지 말 것.
● 범
38년 마음에 들지 않아도 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
50년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다.
62년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
74년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라.
86년 우연한 기회에 유익한 만남 갖게 될 듯.
98년 적당히 양보하고 적절하게 처신할 것.
● 토끼
39년 몸살이 있는 날, 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
51년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것.
63년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
75년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
87년 새로운 사람에게 구설이 있다, 주위 사람들과 친하게 지낼 것.
99년 넉넉한 마음으로 따뜻하게 대해 줄 것.
● 용
40년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
52년 양보가 복을 주는 날, 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
64년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
76년 양쪽 사이에서 중간 역할 할 수 있다.
88년 복이 들어오는 날, 옛 친구를 만나면 행운이 온다.
00년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요한 시기.
● 뱀
41년 서두르지 말 것, 세 번만 더 생각하고 결정지을 것.
53년 넓은 마음으로 편견을 버리고 마음을 열어라.
65년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
77년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
89년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
01년 복잡하게 생각하지 말고 단순하게 바라볼 것.
● 말
42년 독단에 의한 일방적인 결정과 행동은 금물.
54년 뜻밖의 귀인 만나거나 목적에 도달할 듯.
66년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
78년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
90년 감정을 억제할 것, 충동적인 구매나 언행 주의.
02년 아무리 급해도 안전한 방법을 선택할 것.
● 양
43년 운이 좋은 날, 이것도 좋고 저것도 좋다.
55년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
67년 장기적인 계획에는 좋지만 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
79년 감정으로 하지 말고, 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
91년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아볼 것.
03년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
● 원숭이
44년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
56년 주는 사람이 주인, 베푼 만큼 돌아온다.
68년 명예도 좋지만, 실리도 중요하다.
80년 감정에 끌려 중심을 잃지 말고 천천히 계획대로 할 것.
92년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
04년 작은 실수는 가볍게 넘기는 아량 필요.
● 닭
45년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 됨.
57년 운수 좋은 날, 오랜 숙원이 이루어질 수 있다.
69년 오후 5시 이후의 거래나 늦은 밤의 출행이 좋다.
81년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯
93년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
05년 매사에 낙천적이고 긍정적으로 생각할 것.
● 개
46년 빛 좋은 개살구, 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
58년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
70년 무리하면 손해, 지나친 과욕은 금물!
82년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
94년 일은 원칙대로 우정도 좋지만 냉정히 판단해라.
06년 명예에 집착하기보다 실리를 추구 할 것.
● 돼지
47년 넓은 마음으로 새로운 것을 받아들일 때, 옛것도 좋지만 집착은 금물.
59년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다.
71년 자신감이 넘치는 날, 모임에서 분위기 주도하고 인기상승.
83년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
95년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
07년 그간의 성실함을 인정받고 입지가 좋아진다.
인천철학관 박성희 원장
