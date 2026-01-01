[오늘의 운세/1월 17일]

● 쥐 48년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다. 60년 그간 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다. 72년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다. 84년 계획대로 실행, 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관 할 것. 96년 작은 일에서도 기쁨을 맛보게 될 듯. 08년 하고 싶은 말이 있어도 참고 이해해줄 것.
● 소 37년 기다리던 일이 갑자기 해결이 될 수 있다. 49년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다. 61년 잘되어가던 일에 갑작스런 문제 생길 수 있다. 73년 돌발상황 고려하여 멀리 내다보고 깊게 생각할 것. 85년 서로 대화가 통하고 새로운 비전이 생긴다. 97년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
● 범 38년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀려지는 형상. 50년 서로 마음은 잘 맞지만 일은 더딜 수 있다. 62년 집안일은 배우자와 대화할 것. 74년 과음과 과식은 절대금물! 86년 기대하지 않았던 사람에게 적절한 도움 받게 된다. 98년 마음을 넉넉하게 갖고 따뜻하게 대해 줄 것.
● 토끼 39년 서두르지 말고 계획한 대로 천천히 확인하며 진행할 것. 51년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것. 63년 계획한 일이 순풍에 돛을 단 듯 나아가게 된다. 75년 일이 풀어지는 날, 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다. 87년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다. 99년 소비가 큰 날, 충동구매를 특히 조심할 것.
● 용 40년 복 들어오는 날, 바쁘긴 해도 유쾌한 하루가 될 듯. 52년 돈 쓰는 재미와 사람 만나는 즐거움. 64년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯. 76년 급할수록 손해, 시간이 해결해 준다. 88년 매사에 자신감을 가지고 적극적으로 행동할 것. 00년 차근하게 하나씩 체크해 나가다 보면 좋은 결과.
● 뱀 41년 아랫사람에게 잘해주어야 복을 받는다. 53년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다. 65년 베푸는 사람이 주인, 작은 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것. 77년 옛것을 지키고 존중할 것. 89년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요. 01년 작은 도움과 친절이 미래를 위한 가장 큰 저축.
● 말 42년 배신이 있는 날, 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것. 54년 계획한 일이 순풍에 돛 달게 될 듯. 66년 인간관계 좋아지고 서로 마음이 통할 수 있다. 78년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것. 90년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요. 02년 오늘은 그냥 반가운 사람과 담소나 하며 지내라. ● 양 43년 움직이면 돈 되는 날, 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다. 55년 예상치 못한 경사가 있게 된다. 67년 운수 좋은 날, 웃을 일이 많다. 79년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다. 91년 서쪽 방향이 길하며 때 아닌 감기 주의 할 것. 03년 그간의 성실함을 인정받고 입지가 좋아 질수 있다. ● 원숭이 44년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기. 56년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통. 68년 계획은 계획대로 서두르면 망친다. 80년 가끔은 바쁜 일상에서 벗어나 자유 시간 갖기. 92년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다. 04년 즉시 나타나는 결과보다는 장기 계획에 주력 할 것.
● 닭 45년 즐거움에 시간 가는 줄도 모를 수 있다. 57년 마음은 있지만 현실은 잘 안 따라줄 듯. 69년 생각은 많고 일은 잘 진행되지 않을 듯. 81년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것. 93년 한발 물러서는 양보가 필요할 때. 05년 서둘지 말고 즐기면서 천천히 긍정적으로 생각할 것.
● 개 46년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯. 58년 하고 싶으면 자신감 갖고 추진. 70년 마음에 안 들어도 실리에 따라 수용해야 할 때가 있는 법. 82년 결과도 중요하지만 과정도 중요. 94년 이미지 상승하고 대인관계 호전. 06년 아무리 급해도 안전한 방법으로 일의 시작은 미약해도 결과는 크게 된다.
● 돼지 47년 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것. 59년 작은 불편은 잊고 낙천적이고 긍정적인 마인드 가질 것. 71년 마음에 들어도 무리하지 말 것. 83년 초심을 잃지 말고 조금 힘들어도 인내심 갖기. 95년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것. 07년 북쪽은 재물이 상승하고 서쪽은 애정이 깊어진다.
