[오늘의 운세/1월 19일]

● 쥐
48년 몸에 익은 것이 좋다. 역시 구관이 명관.
60년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것.
72년 할 일은 많고 시간은 없다.
84년 대인관계가 좋아지고 넓어진다.
96년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
08년 결과도 중요하지만 과정도 중요하다.
● 소
37년 욕심은 금물, 급할수록 무리하지는 말 것.
49년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것.
61년 돌다리도 두드려 보고 건너라.
73년 확인! 또 확인이 필요하다.
85년 마음은 급해도 내일로 미루어라.
97년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
● 범
38년 중요한 결정은 오전이 좋다.
50년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
62년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것.
74년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
86년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
98년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
● 토끼
39년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라.
51년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
63년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
75년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다.
87년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
99년 먹을 복 생기고 친구들과 즐거운 만남의 기회.
● 용
40년 계획한 일이 한꺼번에 진행된다.
52년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다.
64년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
76년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다.
88년, 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
00년 욕심을 버리고 현실에 만족할 줄 아는 것이 행복.
● 뱀
41년 반가운 소식이나 공돈 들어온다.
53년 미우나 고우나 내 가족이 최고.
65년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
77년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
89년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다.
01년 마음에 들지 않는데 억지로 하지는 말 것.
● 말
42년 일은 바쁘지만 실리는 적다.
54년 여유를 가져라. 모든 것은 시간이 해결해 준다.
66년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다.
78년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
90년 중요한 일은 오후에 결정할 것.
02년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
● 양
43년 중요한 일은 전문가에게 맡겨라.
55년 무리한 욕심은 실패를 낳고, 마음을 비워라.
67년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다.
79년 책임 못질 일은 하지 말 것.
91년 충동적인 구매 주의할 것.
03년 오늘은 행운의 날! 앞만 보고 뛰어라!
● 원숭이
44년 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다.
56년 운수 좋은 날이다, 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다.
68년 이익도 되고 명분도 챙긴다.
80년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
92년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
04년 기분에 따라 행동하지 않게 감정 조절 필요.
● 닭
45년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
57년 과거는 지나갔다, 미련을 갖지 마라.
69년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
81년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절.
93년 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것.
05년 불필요한 오해 생기지 않도록 언행 조심!
● 개
46년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것.
58년 금전문제로 고민이 생길 수 있다.
70년 보물을 갖고 있지만 모르고 있다. 가까이서 찾아라.
82년 마음에 들지 않아도 참아라.
94년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
06년 귀인을 만나거나 윗사람과 교감 통할 듯.
● 돼지
47년 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다.
59년 남의 일에 참견하지 말고 거리 유지하라.
71년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
83년 가벼운 마음으로 임하는 것이 좋다.
95년 자신감도 지나치면 병이다.
07년 돈 되는 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
인천철학관 박성희 원장
