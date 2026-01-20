[오늘의 운세/1월 20일]

● 쥐
48년 기대하지 않았던 사람에게 적절한 도움 받게 된다.
60년 귀인의 도움으로 일의 실마리가 한꺼번에 풀려지는 형상.
72년 서로 마음은 잘 맞지만 일은 더딜 수 있다.
84년 집안일은 배우자와 대화할 것.
96년 과음과 과식은 절대금물!
08년 행운이 오고 있으니 느긋하게 기다려라.
● 소
37년 작은 실수로 본의 아닌 구설이 생길 수 있다.
49년 서둘지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
61년 자녀나 아랫사람에게 관심을 가질 것.
73년 계획한 일이 순풍에 돛을 단 듯 나아가게 된다.
85년 처음은 조금 힘들어도 결과는 좋다.
97년 꼼꼼하게 챙기지 않으면 후회 할 일 생긴다.
● 범
38년 건강이 좋은 날, 외부활동하기 좋은 날.
50년 그간 성실한 노력이 좋은 결과를 가져온다.
62년 직감이나 예감이 맞아떨어질 수 있다.
74년 생각이나 마음 바꾸지 말고 초지일관 할 것.
86년 작은 일에서도 기쁨을 맛보게 될 듯.
98년 서두르기보다 좀 더 시간을 두고 생각할 것.
● 토끼
39년 기다리던 일이 갑자기 해결이 될 수 있다.
51년 괜찮은 정보나 투자처가 생길 수 있다.
63년 잘되어가던 일에 갑작스러운 문제 생길 수 있다.
75년 멀리 내다보고 깊게 생각할 것.
87년 서로 대화가 통하고 새로운 비전이 생긴다.
99년 화가 나거나 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
● 용
40년 바쁘긴 해도 유쾌한 하루가 될 듯.
52년 돈 쓰는 재미와 사람 만나는 즐거움.
64년 나갔던 돈이 들어오거나 기쁜 소식 접할 듯.
76년 급히 서둘러서 되는 일은 없고 시간이 약이다.
88년 매사에 자신감을 가지고 행동할 것.
00년 기다리던 소식 접하거나 주변 상황 좋아진다.
● 뱀
41년 아랫사람에게 잘해주어야 복을 받는다.
53년 주변을 정리정돈하고 자신을 돌아보는 것도 좋다.
65년 작은 선행 베푸는 것에 인색하지 말 것.
77년 옛것을 지키고 존중할 것.
89년 상대방의 입장을 헤아리는 지혜 필요.
01년 희망과 비전 보이고 분위기 좋아진다.
● 말
42년 고집과 편견을 버리고 열린 마음 갖기.
54년 억지로 하지 말고 그냥 놓아두면 만사형통.
66년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
78년 가끔은 바쁜 일상에서 벗어나 자유 시간 갖기.
90년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다.
02년 계획을 한 번 더 점검, 좀 더 꼼꼼한 자기관리 필요.
● 양
43년 즐거움에 시간 가는 줄도 모를 수 있다.
55년 마음은 있지만 현실은 잘 안 따라줄 듯.
67년 생각은 많고 일은 잘 진행되지 않을 듯.
79년 많이 생각하고 여러 사람에게 조언 구해볼 것.
91년 한발 물러서는 양보가 필요할 때.
03년 모으는 것도 좋지만 쓸 때는 쓰는 것이 좋다.
● 원숭이
44년 부담스러웠던 일들이 시원하게 해결될 듯.
56년 하고 싶으면 자신감 갖고 추진.
68년 마음에 안 들어도 실리에 따라 수용해야 할 때가 있는 법.
80년 결과도 중요하지만 과정도 중요.
92년 이미지 상승하고 대인관계 호전.
04년 운수 좋은 날, 막혔던 일이 술술 풀려 나간다.
● 닭
45년 집착하기보다는 편안한 마음 가질 것.
57년 작은 불편은 잊고 낙천적이고 긍정적인 마인드 가질 것.
69년 마음에 들어도 무리하지 말 것.
81년 조금 힘들어도 인내심 갖기.
93년 잔소리 들어도 싫은 내색 하지 말 것.
05년 오늘은 마음을 비우고 흐름에 맡겨라.
● 개
46년 속마음 보이지 말고 사람 너무 믿지 말 것.
58년 과욕은 금물, 계획은 계획대로.
70년 인간관계 좋아지고 서로 마음이 통할 수 있다.
82년 다른 사람에게 맡기지 말고 직접 할 것.
94년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
06년 이미지 좋아지고 기분 좋은 하루 될 듯.
● 돼지
47년 마음은 젊어지고 몸은 활력이 넘친다.
59년 예상치 못한 경사가 있게 된다.
71년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생길 수 있다.
83년 출행하면 가는 곳마다 귀인이 반겨 준다.
95년 서쪽 방향이 길하며 때 아닌 감기 주의할 것.
07년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것.
인천철학관 박성희 원장
