[오늘의 운세/1월 21일]

● 쥐 48년 묵은 것이 좋다. 역시 구관이 명관. 60년 값비싼 물건 구입은 가능한 한 다음에 할 것. 72년 할 일은 많고 시간은 없어 여유를 잃을 수 있다. 84년 대인관계가 좋아지고 넓어진다. 96년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기. 08년 주어진 일에 대해 불만 갖지 말 것.
● 소 37년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기. 49년 지나간 일에 집착하지 말 것. 61년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라. 73년 금전적인 청탁은 적당한 명분으로 거절. 85년 갑작스러운 투자나 지출을 자제할 것. 97년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것.
● 범 38년 중요한 결정은 오전에 마치는 것이 좋다. 50년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것. 62년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것. 74년 제삼자의 의견도 신중히 고려해라. 86년 때로는 수수한 차림이 더 좋다. 98년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜가 필요.
● 토끼 39년 마음은 바쁜데 몸이 따르지 않는다. 51년 남의 일에 참견하지 말고 내 할 일에 신경 써라. 63년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히. 75년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것. 87년 자신감도 지나치면 병이다. 99년 희망과 비전이 보이고 분위기도 좋아진다.
● 용 40년 계획한 일이 한꺼번에 진행된다. 52년 문서가 동하는 시기, 오후의 거래가 좋다. 64년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다. 76년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다. 88년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문. 00년 도전 정신과 배운다는 자세로 임할 것.
● 뱀 41년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것. 53년 소문에 현혹되지 말고 광고에 마음 빼앗기지 말 것. 65년 돌다리도 두드려 보고 건너라, 신중하게 확인할 것. 77년 확인! 또 확인이 필요하다. 89년 마음은 급해도 내일로 미루어라. 01년 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요하다. ● 말 42년 일은 바쁘지만 실리는 적다. 54년 시간이 해결해 준다, 느긋하게 기다려라. 66년 대수롭지 않은 일이 큰 기쁨으로 다가온다. 78년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것. 90년 중요한 일은 오후에 결정할 것. 02년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것.
● 양 43년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 해라. 55년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다. 67년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다. 79년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다. 91년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 03년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려나간다.
● 원숭이 44년 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다. 56년 순풍에 돛을 단 듯 풀려나간다. 68년 이익도 되고 명분도 챙긴다. 80년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동. 92년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다. 04년 운수 좋은 날, 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다.
● 닭 45년 반가운 소식이나 공돈 들어온다. 57년 가족과 화합하라. 미우나 고우나 가족이 최고. 69년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것. 81년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯. 93년 새로운 인연이 생기거나 애정이 깊어진다. 05년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것. ● 개 46년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것. 58년 금전문제로 고민이 생길 수 있다. 70년 멀리서 찾지 말고 가까이서 찾아라. 82년 마음에 들지 않아도 참아라. 94년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법. 06년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것.
● 돼지 47년 직접 하기보다는 전문가에게 맡겨라. 59년 무리한 욕심은 실패를 낳는다. 71년 경사 뒤에 아픔이 있고 슬픔 뒤에 기쁨이 온다. 83년 책임지지 못할 일은 시작하지도 말 것. 95년 불필요한 소비가 있는 날, 충동적인 구매 주의할 것. 07년 고백하기에 좋은 날, 용기가 필요.
