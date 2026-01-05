귀국뒤 안성기 마지막 지킨 장남이 올린 사진 한 장

배우 안성기가 5일 서울 용산구 순천향대병원에서 향년 74세를 일기로 별세했다. 사진은 2019년 제24회 부산국제영화제 개막식 레드카펫 행사에 참석하는 배우 안성기. (뉴스1 DB) 2026.1.5/뉴스1

안성기는 2019년 혈액암 진단을 받고 투병해 왔다. 치료에 전념하던 그는 지난해 12월 30일 자택에서 식사하다가 음식물이 기도에 걸려 병원에서 치료를 받았지만 끝내 의식을 회복하지 못했다.