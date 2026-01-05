故 안성기에 금관문화훈장 추서…“한국 영화 성장과 발전에 기여”

문화체육관광부(문체부)는 “한국 영화의 성장과 발전에 기여한 고인의 공적을 기리기 위해 금관문화훈장을 추서하기로 했다”고 5일 밝혔다. 문화훈장은 문화예술 발전과 국민의 문화 향유에 기여한 공적이 뚜렷한 인물에게 수여하는 훈장이다.
이번 금관문화훈장은 고 안성기 배우가 60여년간 한국 영화와 함께하며 남긴 공로를 기리기 위한 것으로, 2005년 보관문화훈장(3등급), 2013년 은관문화훈장(2등급)에 이어 세 번째 문화훈장이다.
고인은 1957년 영화 ‘황혼열차’로 데뷔한 이후 ‘바람 불어 좋은 날’, ‘고래사냥’, ‘기쁜 우리 젊은 날’, ‘투캅스’, ‘영원한 제국’, ‘실미도’, ‘한산: 용의 출현’ 등 130여 편의 작품에 출연했다. 아역 시절부터 성인 연기자에 이르기까지 세대를 아우르는 연기를 선보이며 한국 영화의 역사와 생애를 함께한 ‘국민배우’로 평가받아 왔다.
특히 2003년 한국 영화 최초로 천만 관객을 기록한 ‘실미도’에 주연으로 출연하며, 1990~2000년대 한국 영화의 대중적 도약과 산업적 성장을 상징하는 인물로 자리매김했다. 대종상영화제, 청룡영화상, 백상예술대상 등 국내 주요 시상식에서 다수의 주연상과 공로상을 받으며 한국 영화를 대표하는 배우로서의 위상을 확립했다.
배우 활동에 그치지 않고 스크린쿼터 사수를 위한 범영화인 비상대책위원회 공동위원장, 부산국제영화제 부집행위원장, 한국영화배우협회 위원장, 한국영상자료원 이사, 대통령 직속 문화융성위원회 위원 등을 역임하며 영화 산업의 제도적 기반 강화에도 힘썼다. 신영균예술문화재단 이사장으로 활동하며 후배 영화인 양성과 영화 문화 발전을 위한 사회적 역할을 지속해 왔으며, 이러한 공로를 인정받아 2024년 대한민국예술원 회원으로 선출됐다.
