[단독]K팝 문법 바꾼 지드래곤, 美 USC 정규 강좌서 배운다

올 봄 미국 로스앤젤레스(LA)에 있는 서던캘리포니아대(USC) 애넌버그 스쿨 강의실에선 조금 ‘특별한’ 수업이 열린다. 강의명은 ‘K팝 삐딱하게 보기: 지드래곤(GD) 사례’.
15주 동안 이어지는 정규 학점 강좌로, 제목 그대로 지드래곤이 수업의 소재이자 주제이다. 미국에서 예일대의 비욘세, 하버드대의 테일러 스위프트 강좌처럼 팝스타를 다룬 강좌가 없었던 건 아니다. 하지만 K팝 아티스트 한 명을 단독 주제로 삼은 정규 강좌가 개설되는 건 처음이다.
강의를 맡은 이혜진 USC 언론정보학과 교수는 지난해 12월 30일 동아일보 인터뷰에서 “GD를 무조건 찬양하는 수업이 아니다”라며 “한 아티스트를 통해 K팝의 문법을 바꾼 시도들을 살펴보려 한다”고 설명했다.
● “GD, ‘롱 런’ K팝 가능성 보여줘”
2017년 USC 교수로 임용된 이 교수는 2019년부터 K팝 관련 강의를 해 왔다. K팝 산업과 팬덤을 폭넓게 다뤄왔지만, 그도 단일 아티스트로 수업을 개설하는 쉽지 않은 도전이었다. ‘GD 수업’을 정규 강좌를 만들기 위해 교육 과정을 평가하는 위원회 심사 등도 통과해야 했다. 그가 GD를 강의 주제로 택한 이유는 뭘까.
“GD는 K팝 가수들이 20대에 잠깐 반짝이는 존재가 아니죠. 음악인으로서 30년, 40년 활동할 수 있다는 가능성을 보여주는 뮤지션에 가장 가까운 사례라고 봐요.”
이 교수가 GD에게서 눈여겨 본 대목은 그가 지난해 8년의 공백을 깨고 나온 뒤에도 전성기 못지않은 화제를 불러일으켰다는 점이었다. K팝 안팎에서 굳어진 ‘아이돌은 수명이 짧고, K팝은 일시적 유행’이란 편견에 정면으로 맞선 인물이란 설명이다.
때문에 이번 강의는 단순히 GD의 히트곡이나 성과를 나열하는 방식으로 진행되지 않는다. 이 교수는 “아이돌의 데뷔 과정을 처음 공개한 빅뱅의 다큐멘터리, ‘프로듀서 아이돌’이란 정체성을 전면에 내세운 활동 방식, 2016년 샤넬 글로벌 엠베서더로 국내 아이돌 최초로 선정된 사례 등을 중심으로 다룰 예정”이라고 했다.
이 교수는 2000년대 아시아 중심의 한류에서 출발한 K팝이 이제 세계를 휩쓰는 음악이 됐다는 점에도 주목하고 있다. 2012년 싸이의 ‘강남스타일’을 시작으로 방탄소년단(BTS)과 블랙핑크 등 다양한 성공 사례가 쌓이고 있다. 한국 가수가 빌보드 차트에 이름을 올리는 건 더 이상 뉴스가 아닌 시대다.
이 교수는 이런 흐름에 한국 음악의 특성이 작용했다고 봤다. 그는 “K팝은 1990년대 미 흑인 음악의 영향을 많이 받아 해외 청자들에게도 비교적 익숙하다”며 “동시에 한국 사회가 음악적 유행을 빠르게 흡수하고 재구성하는 데 능숙한 편”이라고 분석했다.
“물론 남은 숙제도 적지 않아요. 빌보드 랭킹은 팬들이 힘을 모으면 도달할 수 있어요. 하지만 문화적으로 체감되는 건 별개의 문제죠. 여전히 미국 사회는 인종과 언어 장벽이 높아요. K팝에 대한 인식이 반드시 긍정적인 면만 존재한다고 봐선 안 됩니다.”
이 교수는 “한국이 생각하는 ‘글로벌’과 글로벌 사회가 생각하는 ‘글로벌’은 다르다”며 “한국은 순위가 몇 위인지, 앨범 몇 장을 팔았는지 등 외양적인 성과에 주목하는 경향이 있다. 미국을 비롯한 서구의 사회나 문화를 깊이 이해하려는 접근이 중요하다”고 강조했다.
● “한국의 테일러 스위프트 만들려면”
이 교수는 지난해 세계적인 반향을 일으킨 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’가 K팝이 지닌 ‘확장성’의 가능성을 보여준 사례로 꼽았다.
“케데헌은 한국적인 요소를 많이 담으면서도, 드로잉은 서양 느낌이 나게 하는 등 절묘한 문화적 조합이 있었어요. 메기 강 감독이 한국과 서구 문화 양쪽에 대한 이해도가 높았기 때문이죠. K팝이 롱런하려면 이렇게 교두보가 될 인물들이 더 많이 나와야 하지 않을까요.”
그렇다면 K팝에서 ‘K의 색깔’은 어디까지 유지해야 할까. 그는 “접점을 찾는 게 쉽진 않지만, 영어로만 음악을 만드는 것도 답이라 보진 않는다”면서 “산토끼’를 잡으려다 집토끼를 놓치는 경우도 많다”고 했다.
“요즘 K팝은 너무 잘 만들어요. 하지만 중소 기획사 소속으로 미 시장에 도전하던 BTS가 보여줬던 ‘날 것(raw)의 느낌’은 많이 사라졌죠. 제과점에 소보로도 있고 케이크도 있어야 하는데, 모두 ‘두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)’만 만드는 느낌이랄까요. 테일러 스위프트나 폴 매카트니처럼 오래토록 사랑받는 K팝 가수들이 나오려면, 사람들이 처음에 K팝을 좋아했던 이유가 뭐였는지를 다시 한번 생각해봐야 합니다.”
