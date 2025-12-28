“쿠팡, 겉으론 상생, 뒤론 갑질”…재계약-산재 대응 놓고 출판·종교계 비판

출판계와 종교계 등에서 쿠팡의 재계약 방식과 산업재해 대응 방식을 둘러싸고 비판의 목소리가 잇따랐다.
28일 한국출판인회의는 ‘겉으로는 상생, 뒤로는 갑질, 악질적 재계약 강요하는 쿠팡을 강력히 규탄한다’는 제목으로 성명을 발표됐다. 출판인회의는 “쿠팡이 출판사들과의 재계약 과정에서 독점적 지위를 이용해 일방적으로 불리한 거래 조건을 강요하고 있다”며 “출판 유통질서를 교란하고 출판 생태계를 심각한 위기로 몰아넣는 행위”라고 주장했다. 출판인회의에 따르면 쿠팡은 최근 재계약 과정에서 △공급률 인하 요구 △성장장려금 인상 △판촉을 명분으로 한 광고료 강제 책정 등의 조건을 제시한 것으로 전해졌다.
출판인회의는 “자숙하고 전향적인 자세로 사회적 책임을 다해야 할 시점임에도 불구하고 출판 생태계를 더욱 거세게 옥죄고 있다”며 재계약 조건의 전면 철회와 이중적 갑질 행태 중단 및 사과, 출판 생태계의 지속 가능성을 담보할 실질적인 상생 방안 마련을 요구했다.
개신교·불교·천주교·원불교 등 4대 종교도 쿠팡의 산업재해 은폐 의혹과 관련해 정부의 강제 수사를 촉구하고 나섰다. 대한불교조계종 사회노동위원회와 원불교 인권위원회, 천주교서울대교구 노동사목위원회, 한국기독교교회협의회 교회와사회위원회는 지난 26일 서울 광화문광장에서 기자회견을 열고 쿠팡 관련 4대 종교계 공동 입장문을 발표했다.
이들은 입장문에서 “대한민국 물류의 거대 장벽 뒤에서 벌어진, 차마 인간의 도리라 믿기 힘든 참혹한 실상을 마주하며 깊은 슬픔과 분노를 억누를 길이 없다”며 “정부와 수사 당국은 쿠팡의 산재 은폐와 증거조작 의혹에 대해 즉각적인 강제 수사에 착수하라”고 촉구했다. 또한 “더 이상 차가운 물류센터 바닥과 길거리에서 외롭게 쓰러지는 영혼이 없기를, 이윤보다 생명이, 속도보다 안전이 먼저인 세상이 오기를 간절히 소망한다”고 말했다.
앞서 택배노조는 쿠팡이 지난 5월 사망한 노동자의 유족에게 산재 신청을 하지 않겠다는 합의서 작성을 요구했고, 지난해 7월 숨진 노동자 유족에게는 높은 합의금을 제시하며 사건의 공론화를 막았다고 주장한 바 있다.
댓글 0