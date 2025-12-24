안보현, 1억 기부로 아이들 응원…크리스마스 앞두고 나눔 실천

배우 안보현이 연말을 맞아 따뜻한 나눔을 전했다.
24일 사랑의열매 사회복지공동모금회는 안보현이 1억 원을 기부하며 사랑의열매 개인 고액기부자 모임인 ‘아너 소사이어티(Honor Society)’ 3800호로 가입했다고 밝혔다.
크리스마스를 앞두고 이뤄진 이번 기부는 저소득 아동·청소년들에게 따뜻한 희망의 선물이 될 것으로 기대된다. 전달된 기부금은 저소득 아동·청소년을 위한 실명 예방 사업에 사용된다.
특히 아동 백내장, 망막질환, 사시 등 눈 질환 수술비 지원과 저시력 아동 재활 지원 등을 포함해 아이들이 건강한 시력을 되찾고 일상을 회복할 수 있도록 쓰일 예정이다.
안보현은 “많은 분들께 받은 사랑을 다시 나누고 싶다는 마음이 컸고, 도움이 필요한 분들께 조금이나마 힘이 되고 싶었다”며 “앞으로도 나눔을 통해 사회에 따뜻한 마음을 전할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.
한편, 안보현은 소외된 이웃을 위한 나눔을 꾸준히 실천하고 있다. 2020년 코로나19 당시 손 소독제 3000개를 사회복지시설에 전달했으며, 2022년에는 5000만 원 상당의 생리대를 기부하는 등 선행을 이어왔다.
최근 안보현은 영화 ‘악마가 이사왔다’로 제46회 청룡영화상 신인남우상을 수상했다. 내년 1월 5일 첫 방송을 앞둔 tvN 월화드라마 ‘스프링 피버’ 공개를 앞두고 있다.
